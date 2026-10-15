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Киевляне закупили 3 ГВт аккумуляторов для прохождения зимы

Энергетика
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Горожане накопили колоссальный объем резервного питания
Горожане накопили колоссальный объем резервного питания
В этом году Киеву не грозит «холодомор», поскольку большинство метеорологических прогнозов указывают на мягкую зиму. Кроме того, киевляне активно покупали зарядные станции и аккумуляторы, которые помогут пережить периоды отключения электроэнергии.
Такое мнение высказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский в эфире программы «Ранок.Live».

Как киевляне подготовились к зиме и отключениям света

Эксперт сообщил, что горожане накопили колоссальный объем резервного электропитания. Статистика продаж указывает на то, что жители столицы завезли в свои квартиры и частные дома батареи общей мощностью 3 ГВт. В настоящее время непосредственно в городе и на прилегающих территориях уже функционируют и подключены к сети аккумуляторы емкостью 800 МВт.
Благодаря такой массовой подготовке, почти половина жителей города сможет спокойно пережить периоды обесточений. По оценке специалиста, 40% киевлян фактически стали самообеспеченными благодаря собственным системам децентрализованной генерации и накопления энергии.

Периодических включений света должно хватить

Со своей стороны, как считает аналитик, у компании ДТЭК будет достаточно возможностей, чтобы подавать электроэнергию хотя бы на несколько часов в сутки. В это время вполне хватит горожанам для подзарядки своих домашних станций. Даже при самых сложных условиях по всей столице будут гарантированно действовать одна-две очереди отключений.
Кроме того, значительную роль играет и благоприятный метеорологический прогноз. Большинство имеющихся прогнозов указывают на то, что температурный режим зимой будет достаточно мягким по сравнению с прошлым сезоном, где были затяжные сильные морозы. Это значительно снизит нагрузку на общую сеть и сделает невозможным повторение кризисных ситуаций.
«Я уверен, что это не приведет к „холодомору“, потому что будет теплая зима», — подчеркнул Андрей Закревский.
По материалам:
Novyny.live
ЭнергетикаЭлектроэнергия
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