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Обогреть квартиру: что нужно сделать, чтобы батареи грели лучше

Энергетика
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Обогреть квартиру: что нужно сделать, чтобы батареи грели лучше
Обогреть квартиру: что нужно сделать, чтобы батареи грели лучше
Жилье без отопления — это серьезный вызов для здоровья. Но бывает, что после включения отопления батареи могут слабо греть и ничто не помогает: ни продувание, ни вызов сантехника, ни чистка радиаторов от пыли.
В таких случаях поможет простой лайфхак, пишет Express.

Причины

Эксперты по энергосбережению из энергетической компании Fuse отмечают, что слабый нагрев батарей может быть связан с тем, как вы расставили мебель вокруг них. Во многих семьях, где мало места в гостиной, диван обычно ставят перед радиаторами, но эксперты советуют убрать его оттуда.
Чтобы в доме было уютно, важно поддерживать пространство вокруг радиаторов в чистоте и порядке. Специалисты предупреждают, что размещение крупногабаритных предметов, таких как диваны, кровати, кресла и шкафы рядом с батареями, приводит к серьезным теплопотерям. Мебель создает барьер, задерживая тепло и препятствуя его распространению по комнате.
«Это заставляет вашу систему отопления работать интенсивнее и дольше, чтобы достичь желаемой температуры, что приводит к растрате энергии и увеличению счетов за отопление», — добавили в Fuse.
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Кроме увеличения счетов за электроэнергию и похолодания в доме, размещение мебели рядом с радиаторами может негативно отразиться как на ваших вещах, так и на качестве воздуха в вашем доме.
Длительное воздействие высоких температур может повредить обивку, что приводит к ее усадке, провисанию, потере цвета, растрескиванию и деформации в зависимости от материала, из которого она изготовлена.
Кроме того, когда мебель препятствует циркуляции воздуха вокруг радиаторов, влага и конденсат задерживаются, создавая идеальные условия для роста и развития плесени.
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Для обеспечения оптимальной циркуляции тепла эксперты настоятельно рекомендуют размещать мебель на расстоянии не менее 30 см от радиаторов.
В таких условиях теплый воздух будет подниматься вверх и естественным образом будет циркулировать по всей комнате, вместо того чтобы «впитываться» мебелью. Даже небольшое увеличение пространства в этом месте может значительно ускорить и улучшить равномерность нагрева комнаты.
Это касается и штор. Когда в доме работают радиаторы, важно не допускать, чтобы шторы закрывали их, поскольку это направит тепло в окно, а не в комнату.
Ранее Finance.ua собрал в статье практические советы самых дешевых способов утепления, которые помогут сохранить драгоценное тепло и уберечься от опасности — Как можно дешево утеплить помещение и сохранить тепло

Дополнительные лайфхаки для тепла

  • Шторы и одеяла: тяжелые шторы или одеяла на окнах удерживают тепло вдвое эффективнее обычных, а днем ​​впускайте солнце.
  • Уплотнение розеток и труб: Пенополиэтилен или монтажная пена для щелей вокруг труб и розеток — экономия 5−10% тепла.
  • Одежда и движения: носите несколько слоев одежды, делайте зарядку — тело генерирует тепло эффективнее обогревателя.
Что касается обогрева: категорически избегайте газовой плиты или духовки — это смертельный риск угарного газа, особенно без вытяжки. Свечи ставьте только на стойкие поверхности под постоянным наблюдением, вдали от детей и вещей. Грелки (водяные или химические) не кладите на обнаженную кожу — всегда заворачивайте в ткань во избежание ожогов.
Соблюдение этих правил превратит ваш дом в надежный теплоостров: тепло сохранится, здоровье в безопасности, а расходы — под контролем. Начинайте с малого, но системно — и кризис станет более управляемым.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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