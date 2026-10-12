Солнечная электростанция для офиса: сколько стоит и как быстро окупится

Собственная солнечная электростанция на крыше офиса может покрывать годовые потребности здания в электроэнергии, а вложенные деньги — окупиться за 4−5 лет. Один из таких проектов реализовали специалисты Yasno: для административного здания с учебным корпусом установили СЭС мощностью 55,9 кВт за 1,2 млн грн.

Какую солнечную электростанцию ​​установили на крыше офиса

Для административного здания было смонтировано 86 фотоэлектрических панелей мощностью 650 Вт каждая. Их суммарная мощность составляет 55,9 кВт.

Станция также оборудована инвертором мощностью 50 кВт, системой мониторинга и управления и защитным оборудованием. Выработанная электроэнергия поступает непосредственно во внутреннюю сеть здания и используется для ее текущих нужд.

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По расчетам, в течение года СЭС может выработать объем электроэнергии, сопоставимый с годовым потреблением объекта.

Такой подход может быть целесообразным для различных типов коммерческой недвижимости, в частности, офисов, административных зданий и учебных заведений со значительным потреблением электроэнергии в течение дня.

Сколько стоит СЭС и когда она окупится

Общая стоимость реализации проекта составила 1,2 млн грн. Ориентировочный срок окупаемости солнечной электростанции — 4−5 лет.

Экономия возникает благодаря тому, что часть электроэнергии, которую здание раньше покупало из сети, она теперь производит самостоятельно. После окупаемости станция продолжит генерировать электроэнергию для нужд объекта и уменьшать объемы ее закупки.

«Для объектов коммерческой недвижимости со значительным потреблением в дневные часы, в частности, административных зданий, офисов и учебных заведений, собственная СЭС может стать одним из действенных способов сократить потребление электроэнергии из сети. Главное — правильно подобрать конфигурацию станции, поэтому для этого следует обратиться к специалистам. Такой подход требует анализа профиля потребления и особенностей объекта, а также профессионального проектирования энергосистемы», — сказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.