Генератор или зарядная станция: что лучше выбрать для дома во время отключений света Сегодня 07:12 — Технологии&Авто

Генератор или зарядная станция: что выбрать

Зарядная станция особенно удобна в квартире, где важны тишина, компактность и возможность безопасно пользоваться устройством в помещении. Генератор станет более практичным решением для частного дома, длительных отключений и ситуаций, когда нужно питать мощное оборудование.

В издании «Мета» отмечают , что перед выбором следует учесть не только мощность техники, но и продолжительность автономной работы, место установки, уровень шума и способ восстановления запаса энергии.

Именно эти характеристики определяют, какое решение будет более удобным в конкретных условиях.

В чем разница

Зарядная станция работает от аккумулятора, поэтому не требуется топливо и запуск двигателя.

Она может питать роутер, ноутбук, освещение, телевизор, газовый котел, холодильник и другую бытовую технику, если ее номинальная и пиковая мощность соответствуют возможностям конкретной модели.

Станция особенно удобна для квартиры, офиса или дома, когда нужно поддерживать работу основных приборов в течение нескольких часов.

Ее главное ограничение — емкость аккумулятора. Она измеряется в ватт-часах, а фактическое время работы зависит от нагрузки и температуры окружающей среды.

Зарядная станция

Если батарея заряжена, станцию ​​можно использовать сразу. Когда запас энергии исчерпается, ее придется зарядить от электросети, автомобильной розетки, солнечной панели или другого совместимого источника.

Генератор работает иначе: он производит электроэнергию за счет горючего.

Продолжительность его работы зависит от объема бака, нагрузки и расхода горючего. После дозаправки генератор снова может питать технику, поэтому он лучше подходит для длительных отключений, в частности, когда электроэнергии нет сутки и дольше.

Генератор

В то же время генератор более сложный в эксплуатации и имеет важное ограничение: его нельзя запускать в квартире, гараже, подвале или другом закрытом помещении из-за опасности отравления угарным газом.

Такое оборудование устанавливают только снаружи здания, вдали от открытых окон, дверей и вентиляционных каналов, обеспечив достаточный отвод выхлопных газов.

Обратите на это внимание при выборе

Прежде всего, нужно определить, какие именно приборы будут работать одновременно. Их мощность необходимо подытожить, а к полученному значению желательно предусмотреть запас примерно 20−30%.

Для холодильника, насоса, котла и электроинструмента важно также учесть кратковременный скачок потребления при запуске.

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Для зарядной станции важным параметром является емкость аккумулятора. Чем больше ватт-часов имеет батарея, тем больший запас энергии она может накопить.

Однако реальная автономность зависит не только от цифры на корпусе, но и того, какое оборудование подключено и сколько оно потребляет.

У генератора основные параметры — объем топливного бака, нагрузка и расход топлива.

Его автономность можно продолжить дозаправкой, однако перед этим двигатель нужно выключить и дать ему остыть.

Сам генератор рассчитан на цикличную работу с остановками, предусмотренными инструкцией конкретной модели.

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Не менее важным фактором остается шум. Зарядная станция работает значительно тише генератора.

Под нагрузкой в ​​нее может включаться система охлаждения, однако она все равно подходит для использования в закрытом помещении. Это особенно актуально ночью, когда шум двигателя может мешать.

Для частного дома генератор может быть более практичным, если электроэнергия нужна для скважинного или циркуляционного насоса, отопления, холодильника, электроинструмента и нескольких других энергоемких приборов одновременно.

Он также пригодится на даче, в мастерской или на строительном объекте, если там есть безопасное место для установки.

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Если генератор планируют подключать к домашней электросети, нужна схема, которая делает невозможным обратную подачу напряжения. Такое подключение должен производить квалифицированный электрик.

Для электроники, автоматики котла и другой чувствительной техники лучше использовать инверторный генератор с чистой синусоидой.

Перед подключением необходимо проверить пусковую мощность приборов и не превышать допустимую нагрузку.

Кому подойдет зарядная станция, а кому — генератор

Зарядная станция — оптимальный вариант для квартиры, офиса или дома, если от резервного питания требуется несколько часов работы основных устройств.

Она позволяет продолжить работу, оставаться на связи и поддерживать Интернет во время плановых отключений.

К ней можно подключить освещение, заряжать телефоны, планшеты и аккумуляторы, а также обеспечить резервное питание котла или холодильника.

Такой вариант особенно уместен, если нет места для безопасной установки генератора или хранения горючего.

Портативные модели также удобно брать с собой в путешествия, использовать на даче, в мастерской или на строительном объекте, перенося между рабочими зонами.

Дополнительным преимуществом могут быть модели с функцией ИБП. Если эта возможность предусмотрена производителем, станция автоматически переходит на питание от аккумулятора после исчезновения напряжения.

Генератор следует рассматривать, если отключения могут длиться сутки и дольше, необходимо питать мощное оборудование или одновременно работать несколько энергоемких приборов.

Он также подходит для объектов, вообще не подключенных к электросети.

Однако для его использования необходимы безопасное место снаружи здания и условия хранения бензина, дизельного топлива или газового баллона.

Можно ли использовать генератор и зарядную станцию ​​вместе

Выбирать что-то одно необязательно. Генератор и зарядная станция могут дополнять друг друга.

К примеру, генератор можно периодически использовать для зарядки аккумуляторной станции, а после этого выключать двигатель. Накопившаяся энергия позволит тихо питать технику ночью или в промежутках между запусками генератора.

Такой подход позволяет сократить время работы двигателя, расход топлива и уровень шума, сохраняя резерв на случай длительного отключения света.

Итак, однозначного ответа на вопрос, что лучше — генератор или зарядная станция, нет.

Для квартиры и непродолжительных отключений удобным решением станет зарядная станция, особенно когда важны тишина, простота использования и безопасность в помещении.

Для частного дома, длительных отключений и мощного оборудования больше возможностей дает генератор.

А сочетание двух систем может обеспечить длительную автономность и одновременно позволить пользоваться электроэнергией без постоянного шума двигателя.

Мета По материалам:

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