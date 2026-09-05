Сколько тока теряет электромобиль во время зарядки Сегодня 06:02 — Технологии&Авто

Зарядка электромобиля, Фото: magnific

Владельцы экологичного транспорта часто замечают расхождения между показателями электросчетчика и реальными данными батареи. Обычная зарядка электромобиля из сети всегда сопровождается потерей определенной части киловатт-часов. Эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC провели исследование популярных моделей и выяснили реальный объем потерь. Итоговая цифра зависит от выбора оборудования, температуры и продолжительности процесса.

Об этом пишет Interia Motoryzacja.

Домашняя розетка

Зарядка от обычной бытовой розетки мощностью 2,3 кВт показала самые плохие результаты из-за продолжительности процесса.

Модель Mercedes-Benz CLA 350 EQ потеряла 24,2% энергии, Volkswagen ID.7 показывает 15,3%, Volvo EX30 теряет 14,2%, хэтчбек Renault 5 E-Tech получил 13,7%, а кроссовер Tesla Model Y отдал в воздух 12,7%.

🚘 А вы готовы к любым приключениям на дороге? С автогражданкой — да! Достаточно выбрать оптимальный вариант на Finance.ua.

При потреблении 100 кВт-ч из сети аккумулятор немецкого седана получает лишь около 75,8 кВт-ч.

Основной причиной таких потерь является банальное время работы бортовой электронной системы. Пока автомобиль подключен к источнику питающего тока, его блоки управления постоянно потребляют от 100 до 300 Вт.

Настенные станции

Использование настенного блока типа Wallbox мощностью 11 или 22 кВт сокращает потери примерно вдвое. При тестировании показатели утечки энергии колебались от 5,1% до 7%.

Хэтчбек Renault 5 E-Tech продемонстрировал лучший результат с потерей 5,1%, тогда как кроссовер Volvo EX30 потерял 7% при мощности 11 кВт и 6,7% при 22 кВт.

Даже при ограничении мощности станции до 4,1 кВт потери оказались существенно меньше, чем у обычной розетки. Показатели составляли от 8% у французской модели до 12,8% у немецкой.

Компания Tesla Model Y теряла 9,4%, Volvo EX30 фиксировал 9,1%, а Volkswagen ID.7 демонстрировал 10,6%. Быстрая передача тока позволяет бортовым системам выключаться раньше.

Быстрые терминалы

На публичных быстрых терминалах постоянного тока преобразование энергии происходит внутри самой станции.

Благодаря этому непосредственные потери на конвертацию внутри машины составляют всего от 1% до 4%. Однако зимой или в жару появляются дополнительные расходы на терморегуляцию.

Специалисты проверили этот режим на моделях Hyundai Ioniq 6, Renault Megane E-Tech, Tesla Model Y и Volkswagen ID.3.

При температуре 0 °C без предварительного подогрева батареи потери увеличиваются до 10%. Общий уровень затрат на быстрых станциях с учетом всех факторов колеблется от 5% до 15%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.