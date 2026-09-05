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Acer представила новый планшет-трансформер (фото)

Технологии&Авто
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Acer A543 – 14-дюймовый Windows-планшет за $387
Acer A543 – 14-дюймовый Windows-планшет за $387
Acer представила новый планшет-трансформер A543 из Windows, который может работать как обычный планшет или превращаться в компактный ноутбук благодаря съемной клавиатуре.
Об этом пишет notebookcheck.

Характеристики Acer A543

Acer A543 оснащен 14-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей (соотношением сторон 16:10) и частотой обновления 60 Гц. Экран занимает 84% площади передней панели.
Acer A543
Acer A543
Новинка получила 4-ядерный процессор Intel Celeron J4105 с поддержкой четырех потоков. Базовая частота процессора составляет 1,5 ГГц, а максимальная — 2,5 ГГц. Заявленное энергопотребление чипа — 10 Вт.
Планшет доступен в конфигурациях с 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Для хранения данных предусмотрены накопители в объеме от 256 ГБ до 1 ТБ.
Набор портов включает в себя один USB-A 3.0, два USB-C и Micro HDMI. Один из USB-C является полнофункциональным и поддерживает вывод изображения на внешний дисплей. Также предусмотрен 3,5-мм разъем для наушников.
Набор портов включает в себя один USB-A 3.0, два USB-C и Micro HDMI
Набор портов включает в себя один USB-A 3.0, два USB-C и Micro HDMI
Для беспроводной связи планшет использует двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0.
Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп, а основная камера на задней панели — 8 Мп и поддерживает автофокус. Для воспроизведения звука доступны два динамика мощностью по 1 Вт.
Планшет Acer A543 содержит аккумулятор емкостью 6000 мА·ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт.
По оценкам Acer, одного заряда хватает примерно на 7 часов воспроизведения видео, 6 часов работы в интернете или 5 часов обычной офисной работы. Корпус имеет размеры 317,2×213,5×10 мм, а вес устройства составляет 1,5 кг.
Acer A543
Acer A543

Цена

Новый планшет Acer A543 уже продается в Китае в трех вариантах:
  • 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ — 2599 юаней, примерно $387;
  • 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ — 3089 юаней, примерно $460;
  • 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ — 3999 юаней, примерно $595.
По материалам:
ITC.ua
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