Названы 4 марки автомобилей, которые могут проехать более 400 тысяч км без поломок 05.09.2026, 00:23 — Технологии&Авто

Автомобили Toyota в 3,7 раза чаще одолевают более 400 тыс. км без серьезных поломок

В GoBankingRates назвали четыре бренда автомобилей, модели которых легко проедут более 400 000 километров без серьезных поломок. Также эксперты назвали 4 бренда, которые выпускают самые ненадежные автомобили.

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У автомобилей Toyota шанс проехать более 400 000 км без серьезных поломок в 3,7 раза выше, чем у конкурентов.

4 бренда автомобилей, модели которых проедут более 400 000 км без поломок:

Toyota — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 17,8%. Lexus — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 12,8%. Honda — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 10,8%. Acura — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 7,2%.

Интересно, что все четыре бренда в этом рейтинге имеют японское происхождение.

4 бренда автомобилей, чьи модели вряд ли проедут более 400 000 км без поломок:

Maserati — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 0%. MINI — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 0%. Jaguar — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 0%. Land Rover — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 0,1%.

УНІАН По материалам:

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