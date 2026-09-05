Названы 4 марки автомобилей, которые могут проехать более 400 тысяч км без поломок
- Toyota — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 17,8%.
- Lexus — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 12,8%.
- Honda — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 10,8%.
- Acura — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 7,2%.
- Maserati — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 0%.
- MINI — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 0%.
- Jaguar — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 0%.
- Land Rover — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 0,1%.
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