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Названы 4 марки автомобилей, которые могут проехать более 400 тысяч км без поломок

Технологии&Авто
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Автомобили Toyota в 3,7 раза чаще одолевают более 400 тыс. км без серьезных поломок
Автомобили Toyota в 3,7 раза чаще одолевают более 400 тыс. км без серьезных поломок
В GoBankingRates назвали четыре бренда автомобилей, модели которых легко проедут более 400 000 километров без серьезных поломок. Также эксперты назвали 4 бренда, которые выпускают самые ненадежные автомобили.
У автомобилей Toyota шанс проехать более 400 000 км без серьезных поломок в 3,7 раза выше, чем у конкурентов.
4 бренда автомобилей, модели которых проедут более 400 000 км без поломок:
  1. Toyota — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 17,8%.
  2. Lexus — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 12,8%.
  3. Honda — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 10,8%.
  4. Acura — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 7,2%.
Интересно, что все четыре бренда в этом рейтинге имеют японское происхождение.
4 бренда автомобилей, чьи модели вряд ли проедут более 400 000 км без поломок:
  1. Maserati — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 0%.
  2. MINI — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 0%.
  3. Jaguar — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 0%.
  4. Land Rover — возможность пробега более 400 000 км без поломок: 0,1%.
По материалам:
УНІАН
Авто
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