Google запустила ИИ-инструмент Pics для создания и редактирования изображений Сегодня 03:49 — Технологии&Авто

Google Pics – это новый инструмент для создания и редактирования изображений

Google начала внедрять новый инструмент Pics для создания и редактирования изображений с помощью искусственного интеллекта. Сервис позволяет генерировать изображения по текстовому описанию, редактировать отдельные элементы готовых картинок и изменять их формат.

Как работает Google Pics

Google Pics — это новый инструмент для создания и редактирования изображений с помощью искусственного интеллекта, встроенного непосредственно в рабочее пространство Google Workspace.

Для начала работы достаточно ввести в браузере адрес pics. new, загрузить собственное изображение с компьютера, Google Диска или Google Фото, или просто ввести текстовый запрос. ИИ сгенерирует картинку по вашему описанию и предложит несколько альтернативных вариантов по выбору.

Продукт должен упростить работу с ИИ изображениями, объединив несколько этапов в одном инструменте. Google отмечает, что бизнес-команды сталкиваются с нестабильным качеством сгенерированных изображений, многочисленными попытками подобрать промпты и необходимостью использовать несколько сервисов для дальнейшего монтажа. Pics сочетает эти функции в одном интерфейсе.

Инструмент позволяет редактировать графику без сложных дизайнерских навыков. В частности, вы можете:

выделять и менять отдельные объекты на изображении;

редактировать, менять формат или даже переводить текст прямо на картинке;

обрезать изображения под нужные форматы (для соцсетей, сайтов, печати или цифровых экранов);

улучшать качество и масштабировать картинки до разрешения 2K или 4K;

производить несколько изменений одновременно и легко отменять нежелательные редактирования.

Интеграция с Google Docs и Slides

Отдельный акцент — интеграция в Google Docs и Google Slides. Если изображение уже находится в документе или презентации, его можно открыть в Pics в один клик и отредактировать без перехода в другой сервис.

Также у Pics есть привычные для Workspace функции совместной работы: приглашение команды, распространение по ссылке и сохранение на Google Drive.

Кто получит доступ

Развертывание нового инструмента началось 1 сентября 2026 года. Доступ к Pics получают пользователи следующих тарифных планов:

для бизнеса: Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard и Enterprise Plus;

для личного использования: Google AI Pro и Ultra;

для обучения: Google AI Pro for Education.

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