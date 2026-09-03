С 3 сентября в Киеве меняются правила движения грузового транспорта Сегодня 13:34 — Казна и Политика

С 3 сентября в Киеве меняются правила движения грузового транспорта

Совет обороны города Киева 31 августа принял решение, которое меняет правила движения грузового транспорта в столице во время комендантского часа.

С 00:00 3 сентября во время комендантского часа транзитный грузовой транспорт сможет без ограничений двигаться по Киеву.

В то же время для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 4,5 тонны, за исключением транспорта, перевозящего продукты питания и питьевую воду, ограничат въезд в столицу в часы наибольшей нагрузки на дороги:

с 6:00 до 10:00;

с 16:00 до 20:00.

Решение было принято для улучшения логистической ситуации в Киеве.

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В то же время, в Украине готовят новые подходы к работе транспорта, логистики, государственных учреждений и критической инфраструктуры во время длительных воздушных тревог.

Среди предлагаемых решений — круглосуточная работа вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров, сокращение времени посадки и высадки, а также возможный пересмотр режима комендантского часа в Киеве и области.

Отдельно планируется пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступ гражданских к более оперативной информации о воздушных угрозах без создания дополнительных рисков для безопасности.

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