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С 3 сентября в Киеве меняются правила движения грузового транспорта

Казна и Политика
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С 3 сентября в Киеве меняются правила движения грузового транспорта
С 3 сентября в Киеве меняются правила движения грузового транспорта
Совет обороны города Киева 31 августа принял решение, которое меняет правила движения грузового транспорта в столице во время комендантского часа.
С 00:00 3 сентября во время комендантского часа транзитный грузовой транспорт сможет без ограничений двигаться по Киеву.
В то же время для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 4,5 тонны, за исключением транспорта, перевозящего продукты питания и питьевую воду, ограничат въезд в столицу в часы наибольшей нагрузки на дороги:
  • с 6:00 до 10:00;
  • с 16:00 до 20:00.
Решение было принято для улучшения логистической ситуации в Киеве.
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В то же время, в Украине готовят новые подходы к работе транспорта, логистики, государственных учреждений и критической инфраструктуры во время длительных воздушных тревог.
Среди предлагаемых решений — круглосуточная работа вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров, сокращение времени посадки и высадки, а также возможный пересмотр режима комендантского часа в Киеве и области.
Отдельно планируется пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступ гражданских к более оперативной информации о воздушных угрозах без создания дополнительных рисков для безопасности.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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