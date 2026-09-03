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Экс-министр Коваль должен оплатить государству 4 миллиона из-за квартиры тещи

Казна и Политика
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Экс-министр Коваль должен оплатить государству 4 миллиона из-за квартиры тещи
Экс-министр Коваль должен оплатить государству 4 миллиона из-за квартиры тещи
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) постановил взыскать с бывшего министра аграрной политики Виталия Коваля 4,35 млн грн, признав необоснованными 53,15% стоимости квартиры, оформленной на его тещу.
Об этом сообщили в ВАКС и САП. Решение суд принял 2 сентября.
Речь идет о квартире площадью более 170 кв. м в одном из элитных жилых комплексов Киева. Родственница Коваля приобрела ее в 2021 году за 8,1 млн грн.
С 2023 года Коваль начал указывать квартиру в своей декларации как место жительства семьи и объект аренды его жены.
В то же время, по данным САП, собранные доказательства свидетельствовали, что Коваль с семьей пользовались жильем гораздо раньше. Анализ доходов и расходов его родственницы, по версии прокуратуры, показал, что она не могла полностью профинансировать покупку квартиры за счет законных доходов.
Родственница объясняла происхождение части денег займом почти на 5,5 млн грн, однако САП заявила, что эта версия была опровергнута собранными доказательствами.
По итогам рассмотрения суд признал необоснованными 53,15% квартиры и постановил взыскать с Коваля стоимость этой части — 4 353 176 грн.
По материалам:
Економічна Правда
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