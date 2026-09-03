«Киевгорстрой» уплатил более 81 млн грн налогов в государственный и местные бюджеты Сегодня 12:13 — Казна и Политика

«Киевгорстрой» уплатил более 81 млн грн налогов в государственный и местные бюджеты

ЧАО «ХК «Киевгорстрой» прошло плановую выездную проверку Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, которая длилась с 8 июля по 18 августа.

Об этом пишет КГГА

Налоговики проверили соблюдение компанией требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2026-го, а также своевременность уплаты единого социального взноса (ЕСВ) с 1 июля 2021 года по 31 марта 2026-го. По результатам инспекции составлен соответствующий акт.

За указанный период «Киевгорстрой» направил в государственный и местный бюджеты 81 млн 364 тыс. грн, в частности:

арендная плата за землю — 28 млн 86 тыс. грн;

единый социальный взнос (ЕСВ) — 20 млн 830 тыс. грн;

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 17 млн ​​764 тыс. грн;

земельный налог — 6 млн 143 тыс. грн;

налог на недвижимое имущество — 5 млн 199 тыс. грн;

военный сбор — 3 млн 304 тыс. грн;

налог на прибыль — 34,85 тыс. грн.

По итогам проверки обнаружена задержка по уплате арендной платы за землю за 2023 год в сумме 647,8 тыс. грн, уменьшена убыточность компании за отчетный период и доначислен налог на прибыль за III квартал 2023 года в размере 1 млн 833 тыс. грн.

«Киевгорстрой в очередной раз декларирует открытость и финансовую дисциплину. Даже в сложных антикризисных условиях компания остается добросовестным налогоплательщиком. Более 81 млн грн, уплаченных в бюджеты всех уровней — это реальный вклад холдинга в поддержку экономики страны и жизнедеятельности столицы. Мы работаем прозрачно, выполняем требования закона и системно двигаемся дальше», — отметил и.о. председателя правления «Киевгорстроя» Юрий Тихонович.

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