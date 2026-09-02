Несвоевременная уплата ЕСВ: какой штраф и пеню начисляют в 2026 году

Несвоевременная или неполная уплата единого социального взноса (ЕСВ) приводит к возникновению недоимки. Кроме основной суммы долга плательщику могут начислить штраф и пеню, а в предусмотренных законодательством случаях также применить административное взыскание.
В 2026 году сам факт действия военного положения не освобождает всех плательщиков от ответственности за просрочку ЕСВ. В то же время, отдельные категории предпринимателей имеют законное право не платить ЕСВ за себя. Среди них могут быть:
пенсионеры по возрасту;
люди с инвалидностью, получающие пенсию или социальное пособие;
ФЛП, при которых работодатель по основному месту работы уплатил взнос не ниже минимального;
мобилизованные предприниматели;
некоторые ФЛП с временно оккупированных территорий;
люди, лишенные личной свободы в результате российской агрессии.
За неуплату, неполную или несвоевременную уплату ЕСВ предусмотрен штраф в размере 20% от своевременно не уплаченной суммы.
К примеру, если плательщик должен был перечислить 10 тыс. грн ЕСВ, но не сделал этого в установленный срок, размер финансового штрафа составит: 10 000×20% = 2 000 грн.
Размер штрафа не зависит от того, на сколько именно дней просрочили платеж. Если взнос уплатили с опозданием на один день, 20-процентная санкция также может быть применена. От продолжительности просрочки зависит сумма пени.
На сумму недоимки начисляют пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки. Отсчет начинается с первого календарного дня по истечении предельного срока уплаты ЕСВ. День фактического перечисления взноса также включается в период просрочки.
Формула расчета: сумма долга x 0,1% x количество дней просрочки.
Если долг составляет 10 тыс. грн., а платеж просрочили на 15 календарных дней, пеня составит: 10 000×0,1% x 15 = 150 грн.
Пеня увеличивается каждый день, пока задолженность не будет погашена.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцы могут самостоятельно проверить, платит ли работодатель за них ЕСВ и засчитывается ли страховой стаж. В ПФУ рекомендуют воспользоваться мобильным приложением Пенсионный фонд или электронными сервисами ведомства и заказать справку ОК-5. В документе содержится информация о:
страховой стаж;
периоды официальной работы;
уплату единого социального взноса;
размер заработной платы, по которой уплачивались взносы.
Именно эта справка позволяет проверить, добросовестно ли работодатель выполняет свои обязательства перед работником.