Несвоевременная уплата ЕСВ: какой штраф и пеню начисляют в 2026 году Сегодня 19:04 — Казна и Политика

За неуплату, неполную или несвоевременную уплату ЕСВ предусмотрен штраф в размере 20% от своевременно не уплаченной суммы.

Несвоевременная или неполная уплата единого социального взноса (ЕСВ) приводит к возникновению недоимки. Кроме основной суммы долга плательщику могут начислить штраф и пеню, а в предусмотренных законодательством случаях также применить административное взыскание.

Об этом пишет Chas News.

В 2026 году сам факт действия военного положения не освобождает всех плательщиков от ответственности за просрочку ЕСВ. В то же время, отдельные категории предпринимателей имеют законное право не платить ЕСВ за себя. Среди них могут быть:

пенсионеры по возрасту;

люди с инвалидностью, получающие пенсию или социальное пособие;

ФЛП, при которых работодатель по основному месту работы уплатил взнос не ниже минимального;

мобилизованные предприниматели;

некоторые ФЛП с временно оккупированных территорий;

люди, лишенные личной свободы в результате российской агрессии.

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Штраф за несвоевременную оплату ЕСВ в 2026 году

За неуплату, неполную или несвоевременную уплату ЕСВ предусмотрен штраф в размере 20% от своевременно не уплаченной суммы.

К примеру, если плательщик должен был перечислить 10 тыс. грн ЕСВ, но не сделал этого в установленный срок, размер финансового штрафа составит: 10 000×20% = 2 000 грн.

Размер штрафа не зависит от того, на сколько именно дней просрочили платеж. Если взнос уплатили с опозданием на один день, 20-процентная санкция также может быть применена. От продолжительности просрочки зависит сумма пени.

На сумму недоимки начисляют пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки. Отсчет начинается с первого календарного дня по истечении предельного срока уплаты ЕСВ. День фактического перечисления взноса также включается в период просрочки.

Формула расчета: сумма долга x 0,1% x количество дней просрочки.

Если долг составляет 10 тыс. грн., а платеж просрочили на 15 календарных дней, пеня составит: 10 000×0,1% x 15 = 150 грн.

Пеня увеличивается каждый день, пока задолженность не будет погашена.

Пример

Предположим, плательщик должен перечислить 10 тыс. грн ЕСВ, но сделал это с опозданием на 15 календарных дней.

В таком случае расчет будет выглядеть так:

основной долг — 10 000 грн;

финансовый штраф 20% - 2 000 грн;

пеня за 15 дней — 150 грн;

общая сумма к оплате — 12 150 грн.

Следовательно, из-за просрочки дополнительные расходы составят 2150 грн.

В этом примере не учтен возможный административный штраф. Его могут применять отдельно к ФЛП, самозанятому лицу или ответственному должностному лицу предприятия.

Административный штраф за неуплату ЕСВ

Кроме финансовой санкции, статья 165−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за:

физических лиц — предпринимателей;

самозанятых лиц;

должностных лиц предприятий, учреждений и организаций.

Размер административного штрафа зависит от суммы просроченного платежа:

если долг не превышает 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 680 до 1360 грн;

если долг превышает 300 не облагаемых налогом минимумов — от 1360 до 2040 грн;

за повторное аналогичное нарушение в течение года — от 2550 до 5100 грн.

Для расчета административной санкции 300 не облагаемых налогом минимумов равны 5100 грн.

Отдельный штраф для работодателей

Работодатель должен перечислять ЕСВ одновременно с выплатой заработной платы или иного дохода работнику.

За неуплату, неполную или несвоевременную уплату взноса при выдаче такого дохода предусмотрен штраф в размере 10% от не перечисленной суммы.

Вид санкции зависит от обстоятельств нарушения, установленных налоговой службой. В то же время, общая просрочка предельного срока уплаты ЕСВ предусматривает штраф в размере 20%.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что украинцы могут самостоятельно проверить, платит ли работодатель за них ЕСВ и засчитывается ли страховой стаж. В ПФУ рекомендуют воспользоваться мобильным приложением Пенсионный фонд или электронными сервисами ведомства и заказать справку ОК-5. В документе содержится информация о:

страховой стаж;

периоды официальной работы;

уплату единого социального взноса;

размер заработной платы, по которой уплачивались взносы.

Именно эта справка позволяет проверить, добросовестно ли работодатель выполняет свои обязательства перед работником.

Chas News По материалам:

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