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Несвоевременная уплата ЕСВ: какой штраф и пеню начисляют в 2026 году

Казна и Политика
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За неуплату, неполную или несвоевременную уплату ЕСВ предусмотрен штраф в размере 20% от своевременно не уплаченной суммы.
За неуплату, неполную или несвоевременную уплату ЕСВ предусмотрен штраф в размере 20% от своевременно не уплаченной суммы.
Несвоевременная или неполная уплата единого социального взноса (ЕСВ) приводит к возникновению недоимки. Кроме основной суммы долга плательщику могут начислить штраф и пеню, а в предусмотренных законодательством случаях также применить административное взыскание.
Об этом пишет Chas News.
В 2026 году сам факт действия военного положения не освобождает всех плательщиков от ответственности за просрочку ЕСВ. В то же время, отдельные категории предпринимателей имеют законное право не платить ЕСВ за себя. Среди них могут быть:
  • пенсионеры по возрасту;
  • люди с инвалидностью, получающие пенсию или социальное пособие;
  • ФЛП, при которых работодатель по основному месту работы уплатил взнос не ниже минимального;
  • мобилизованные предприниматели;
  • некоторые ФЛП с временно оккупированных территорий;
  • люди, лишенные личной свободы в результате российской агрессии.

Штраф за несвоевременную оплату ЕСВ в 2026 году

За неуплату, неполную или несвоевременную уплату ЕСВ предусмотрен штраф в размере 20% от своевременно не уплаченной суммы.
К примеру, если плательщик должен был перечислить 10 тыс. грн ЕСВ, но не сделал этого в установленный срок, размер финансового штрафа составит: 10 000×20% = 2 000 грн.
Размер штрафа не зависит от того, на сколько именно дней просрочили платеж. Если взнос уплатили с опозданием на один день, 20-процентная санкция также может быть применена. От продолжительности просрочки зависит сумма пени.
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На сумму недоимки начисляют пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки. Отсчет начинается с первого календарного дня по истечении предельного срока уплаты ЕСВ. День фактического перечисления взноса также включается в период просрочки.
Формула расчета: сумма долга x 0,1% x количество дней просрочки.
Если долг составляет 10 тыс. грн., а платеж просрочили на 15 календарных дней, пеня составит: 10 000×0,1% x 15 = 150 грн.
Пеня увеличивается каждый день, пока задолженность не будет погашена.
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Пример

Предположим, плательщик должен перечислить 10 тыс. грн ЕСВ, но сделал это с опозданием на 15 календарных дней.
В таком случае расчет будет выглядеть так:
  • основной долг — 10 000 грн;
  • финансовый штраф 20% - 2 000 грн;
  • пеня за 15 дней — 150 грн;
  • общая сумма к оплате — 12 150 грн.
Следовательно, из-за просрочки дополнительные расходы составят 2150 грн.
В этом примере не учтен возможный административный штраф. Его могут применять отдельно к ФЛП, самозанятому лицу или ответственному должностному лицу предприятия.

Административный штраф за неуплату ЕСВ

Кроме финансовой санкции, статья 165−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за:
  • физических лиц — предпринимателей;
  • самозанятых лиц;
  • должностных лиц предприятий, учреждений и организаций.
Размер административного штрафа зависит от суммы просроченного платежа:
  • если долг не превышает 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 680 до 1360 грн;
  • если долг превышает 300 не облагаемых налогом минимумов — от 1360 до 2040 грн;
  • за повторное аналогичное нарушение в течение года — от 2550 до 5100 грн.
Для расчета административной санкции 300 не облагаемых налогом минимумов равны 5100 грн.

Отдельный штраф для работодателей

Работодатель должен перечислять ЕСВ одновременно с выплатой заработной платы или иного дохода работнику.
За неуплату, неполную или несвоевременную уплату взноса при выдаче такого дохода предусмотрен штраф в размере 10% от не перечисленной суммы.
Вид санкции зависит от обстоятельств нарушения, установленных налоговой службой. В то же время, общая просрочка предельного срока уплаты ЕСВ предусматривает штраф в размере 20%.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцы могут самостоятельно проверить, платит ли работодатель за них ЕСВ и засчитывается ли страховой стаж. В ПФУ рекомендуют воспользоваться мобильным приложением Пенсионный фонд или электронными сервисами ведомства и заказать справку ОК-5. В документе содержится информация о:
  • страховой стаж;
  • периоды официальной работы;
  • уплату единого социального взноса;
  • размер заработной платы, по которой уплачивались взносы.
Именно эта справка позволяет проверить, добросовестно ли работодатель выполняет свои обязательства перед работником.
По материалам:
Chas News
ШтрафНалогиЕдиный социальный взнос
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