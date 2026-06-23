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ЕСВ для ФЛП в 2027 году: новые суммы и сроки уплаты

Казна и Политика
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Минимальный ЕСВ для предпринимателей вырастет до 2100 грн в месяц
Минимальный ЕСВ для предпринимателей вырастет до 2100 грн в месяц
Кабинет Министров утвердил основные социальные показатели, которые будут учитываться при подготовке проекта Государственного бюджета на 2027 год. Среди ключевых показателей — минимальная заработная плата на уровне 9 546 грн с 1 января 2027 года. Это повлияет на размеры единого социального взноса (ЕСВ), а также на обязательные платежи физических лиц-предпринимателей.
Об этом пишет издание 7eminar.

Каким будет минимальный и максимальный ЕСВ

В 2026 году максимальная величина базы начисления ЕСВ составляет 20 минимальных заработных плат.
Поскольку этот показатель не менялся в последние годы, ожидается, что аналогичное ограничение будет действовать и в 2027 году.
В таком случае:
  • минимальный страховой взнос составит 2 100,12 грн в месяц (9546 грн x 22%);
  • максимальная база начисления ЕСВ будет составлять 190 920 грн (9546 грн x 20).

Сколько будут платить ФЛПы

Для физических лиц-предпринимателей минимальный обязательный платеж по ЕСВ в 2027 году может составить 2 100,12 грн в месяц.
Соответственно:
  • за квартал — 6 300,36 грн;
  • за год — 25 201,44 грн.

Размер ЕСВ для ФЛП с 1 января 2027 года

ПлательщикСрок уплатыМинимальный страховой взнос
за месяц, грнза квартал, грн
ФЛП на упрощенной системе налогообложения (1, 2 и 3 группы)До 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос2 100,126 300,36
ФЛП на общей системе налогообложения2 100,126 300,36
Лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность2 100,126 300,36
Члены фермерского хозяйства2 100,126 300,36

Когда платить ЕСВ в 2027 году

КварталМинимальная сумма уплатыКрайний срок уплаты
I6 300,36 (2 100,12 х 3)19.04.2027
II6 300,36 (2 100,12 х 3)19.07.2027
III6 300,36 (2 100,12 х 3)19.10.2027
IV6 300,36 (2 100,12 х 3)19.01.2028
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что отсутствие дохода не освобождает физическое лицо-предпринимателя от обязанности уплаты ЕСВ. По общему правилу, физические лица-предприниматели по упрощенной системе налогообложения обязаны платить ЕСВ независимо от наличия дохода. Даже при отсутствии деятельности взнос продолжает начисляться.
По материалам:
7eminar
ФЛПНалогиСтавки налоговЕдиный социальный взнос
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