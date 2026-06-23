ЕСВ для ФЛП в 2027 году: новые суммы и сроки уплаты
Каким будет минимальный и максимальный ЕСВ
- минимальный страховой взнос составит 2 100,12 грн в месяц (9546 грн x 22%);
- максимальная база начисления ЕСВ будет составлять 190 920 грн (9546 грн x 20).
Сколько будут платить ФЛПы
- за квартал — 6 300,36 грн;
- за год — 25 201,44 грн.
Размер ЕСВ для ФЛП с 1 января 2027 года
|Плательщик
|Срок уплаты
|Минимальный страховой взнос
|за месяц, грн
|за квартал, грн
|ФЛП на упрощенной системе налогообложения (1, 2 и 3 группы)
|До 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос
|2 100,12
|6 300,36
|ФЛП на общей системе налогообложения
|2 100,12
|6 300,36
|Лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность
|2 100,12
|6 300,36
|Члены фермерского хозяйства
|2 100,12
|6 300,36
Когда платить ЕСВ в 2027 году
|Квартал
|Минимальная сумма уплаты
|Крайний срок уплаты
|I
|6 300,36 (2 100,12 х 3)
|19.04.2027
|II
|6 300,36 (2 100,12 х 3)
|19.07.2027
|III
|6 300,36 (2 100,12 х 3)
|19.10.2027
|IV
|6 300,36 (2 100,12 х 3)
|19.01.2028
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