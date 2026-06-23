ЕСВ для ФЛП в 2027 году: новые суммы и сроки уплаты Сегодня 17:04 — Казна и Политика

Минимальный ЕСВ для предпринимателей вырастет до 2100 грн в месяц

Кабинет Министров утвердил основные социальные показатели, которые будут учитываться при подготовке проекта Государственного бюджета на 2027 год. Среди ключевых показателей — минимальная заработная плата на уровне 9 546 грн с 1 января 2027 года. Это повлияет на размеры единого социального взноса (ЕСВ), а также на обязательные платежи физических лиц-предпринимателей.

Об этом пишет издание 7eminar.

Каким будет минимальный и максимальный ЕСВ

В 2026 году максимальная величина базы начисления ЕСВ составляет 20 минимальных заработных плат.

Поскольку этот показатель не менялся в последние годы, ожидается, что аналогичное ограничение будет действовать и в 2027 году.

В таком случае:

минимальный страховой взнос составит 2 100,12 грн в месяц (9546 грн x 22%);

максимальная база начисления ЕСВ будет составлять 190 920 грн (9546 грн x 20).

Сколько будут платить ФЛПы

Для физических лиц-предпринимателей минимальный обязательный платеж по ЕСВ в 2027 году может составить 2 100,12 грн в месяц.

Соответственно:

за квартал — 6 300,36 грн;

за год — 25 201,44 грн.

Размер ЕСВ для ФЛП с 1 января 2027 года

Плательщик Срок уплаты Минимальный страховой взнос за месяц, грн за квартал, грн ФЛП на упрощенной системе налогообложения (1, 2 и 3 группы) До 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос 2 100,12 6 300,36 ФЛП на общей системе налогообложения 2 100,12 6 300,36 Лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность 2 100,12 6 300,36 Члены фермерского хозяйства 2 100,12 6 300,36

Когда платить ЕСВ в 2027 году

Квартал Минимальная сумма уплаты Крайний срок уплаты I 6 300,36 (2 100,12 х 3) 19.04.2027 II 6 300,36 (2 100,12 х 3) 19.07.2027 III 6 300,36 (2 100,12 х 3) 19.10.2027 IV 6 300,36 (2 100,12 х 3) 19.01.2028

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что отсутствие дохода не освобождает физическое лицо-предпринимателя от обязанности уплаты ЕСВ. По общему правилу, физические лица-предприниматели по упрощенной системе налогообложения обязаны платить ЕСВ независимо от наличия дохода. Даже при отсутствии деятельности взнос продолжает начисляться.

7eminar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.