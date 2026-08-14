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Без суда и бумажной волокиты: как налоговая автоматически взимает долги

Казна и Политика
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Налоговая задолженность
Налоговая задолженность
Более 1 млрд грн налоговых долгов уже удалось вернуть в государственный бюджет благодаря автоматизированной системе взыскания. Она работает без ручного вмешательства и уже охватила около 28 тысяч налогоплательщиков.
Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Результаты работы системы

В этом году автоматическая система списала налоговые долги со счетов 27,9 тысяч плательщиков. В бюджет таким образом поступило более 1 млрд грн.
Для сравнения, за аналогичный период 2025 года было возвращено на 651,1 млн грн меньше. В ГНС отмечают, что эффективность механизма возросла почти в три раза.
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Система работает с августа 2025 года и применяется только к юридическим лицам, имеющим согласованный налоговый долг. Ее главный принцип — минимум ручной работы и бумажной волокиты.

Как происходит автоматическое списание

  • Первоначально предприятие получает возможность самостоятельно погасить долг.
  • Если этого не происходит, то система ежедневно проверяет информацию о задолженности, формирует платежную инструкцию и подписывает ее электронной подписью.
  • Далее документ поступает в Государственную казначейскую службу, которая после проверки передает его банку для списания средств.
  • Отдельное решение суда для этого не требуется, если юридическое лицо самостоятельно задекларировало налоговые обязательства, но не уплатило их в течение 90 дней. Такой механизм предусмотрен Налоговым кодексом.
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В ГНС подчеркивают, что система должна обеспечить одинаковые правила для всех плательщиков: имеющие налоговые долги не должны получать преимущество над предприятиями, исправно уплачивающими налоги.

К кому применяют автоматическое взыскание

Ранее мы сообщали, что автоматизированная система взыскания применяется только в отношении юридических лиц. Вопрос долгов физических лиц и ФЛП регулируется другим законодательством и входит в компетенцию Государственной исполнительной службы.
Такая процедура не является неожиданностью для налогоплательщика. Автоматическое взыскание применяется исключительно к уже сложившемуся налоговому долгу, который прошел все процедуры и формирования, и обжалования.
Налоговое требование выдвигается только тогда, когда плательщиком исчерпаны все возможности, предусмотренные законодательством для обжалования такого долга, но долг остался в силе.
Именно поэтому списание средств уже не подлежит обжалованию — это финальный этап процедуры.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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