Громады прифронтовых регионов получат почти 2,3 млрд грн из госбюджета
Кто получит дополнительные средства
- Харьковской области — 627,2 млн грн;
- Запорожской — 520,1 млн грн;
- Донецкой — 409,6 млн грн;
- Днепропетровской — 314,8 млн грн;
- Сумской — 206,8 млн грн;
- Одесской — 104,1 млн грн;
- Херсонской — 39,1 млн грн;
- Черниговской — 33,5 млн грн;
- Николаевской — 12,3 млн грн;
- Луганской — 6,1 млн грн.
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