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Громады прифронтовых регионов получат почти 2,3 млрд грн из госбюджета

Казна и Политика
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Громады прифронтовых регионов получат почти 2,3 млрд грн из госбюджета
Громады прифронтовых регионов получат почти 2,3 млрд грн из госбюджета
Почти 2,3 млрд грн дополнительной дотации направят из государственного бюджета местным бюджетам пострадавших от войны территорий. Средства должны помочь громадам покрыть первоочередные расходы, в частности, обеспечить выплату зарплат работникам бюджетной сферы.
Соответствующее решение принял Кабинет Министров, пишет Министерство финансов.

Кто получит дополнительные средства

Дотацию распределят между 179 бюджетами территориальных громад и 5 областными бюджетами. Речь идет об общинах на территориях возможных и активных боевых действий, а также других территориях, которые испытали негативное влияние из-за полномасштабной войны.
Наибольшие суммы предусмотрены для:
  • Харьковской области — 627,2 млн грн;
  • Запорожской — 520,1 млн грн;
  • Донецкой — 409,6 млн грн;
  • Днепропетровской — 314,8 млн грн;
  • Сумской — 206,8 млн грн;
  • Одесской — 104,1 млн грн;
  • Херсонской — 39,1 млн грн;
  • Черниговской — 33,5 млн грн;
  • Николаевской — 12,3 млн грн;
  • Луганской — 6,1 млн грн.
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Как определяли размер дотации

Распределение средств было проведено с учетом выполнения местных бюджетов за первое полугодие 2026 года.
При расчетах учитывались фактические поступления от налога на доходы физических лиц, налога на недвижимость, платы за землю и единого налога. Для областных бюджетов также учитывалось поступление налога на прибыль предприятий.
Механизм должен уменьшить разницу в финансовых возможностях громад и обеспечить финансирование первоочередных потребностей.
По материалам:
Finance.ua
Бюджет
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