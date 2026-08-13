Кто еще может получить 6500 гривен «зимней поддержки»: как это сделать Сегодня 11:00 — Личные финансы

Кто еще может получить 6500 гривен «зимней поддержки»: как это сделать

Некоторые украинцы, которые имели право на получение помощи в рамках программы «Зимняя поддержка» в период зимы 2025/2026, так и не получили средства.

Помощь была назначена, однако ее выплата не состоялась.

Для урегулирования этой ситуации Кабимин постановлением от 8 июля 2026 г. № 877 внес очередные изменения в законодательство, поясняет «Юридический советчик».

О чем идет речь

Речь идет не о новом виде помощи, а о выплате людям, которые уже имели право на нее в 2025 году, но не получили средства из-за завершения бюджетного года.

Размер

Напомним, что размер этого пособия составляет 6500 грн. Она предусмотрена для наиболее уязвимых категорий населения:

дети, над которыми установлена ​​опека или забота;

дети с инвалидностью, проживающие в детских домах семейного типа или в приемных семьях;

дети из малообеспеченных семей;

дети и лица с инвалидностью I группы из внутренне перемещенных лиц;

одинокие пенсионеры.

Как получить помощь сейчас

Пенсионный фонд Украины должен самостоятельно сформировать перечень получателей помощи и предоставить в Минсоцполитику информацию о необходимости финансирования. Повторно обращаться или подавать заявление не следует.

Если специальный счет не открыт ранее, территориальный орган ПФУ самостоятельно обратится в уполномоченный банк для его открытия без дополнительных заявлений от человека. После этого получателю нужно будет только заключить договор банковского счета.

Если после открытия специального счета в течение 6 месяцев не будет заключен договор с банком, банк уведомит об этом ПФУ.

Это может стать основанием для прекращения дальнейших действий по перечислению средств.

Таким образом, если вам назначили помощь в 2025 году, но вы ее не получили, повторно обращаться в ПФУ не нужно. В то же время, если специальный счет будет открыт автоматически, не забудьте вовремя заключить договор с уполномоченным банком.

Ранее мы писали , что выплаты единовременного пособия в размере 6−500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан будут осуществлены в полном объеме, несмотря на временные задержки. Об этом тогда заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Задержка платежей связана с завершением бюджетного года и закрытием счетов. Общая потребность составляет почти 330 млн грн, средства для этой программы предусмотрены в полном объеме", — отметила она.

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