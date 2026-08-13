Кто еще может получить 6500 гривен «зимней поддержки»: как это сделать

Напомним, что размер этого пособия составляет 6500 грн. Она предусмотрена для наиболее уязвимых категорий населения:
дети, над которыми установлена опека или забота;
дети с инвалидностью, проживающие в детских домах семейного типа или в приемных семьях;
дети из малообеспеченных семей;
дети и лица с инвалидностью I группы из внутренне перемещенных лиц;
одинокие пенсионеры.
Как получить помощь сейчас
Пенсионный фонд Украины должен самостоятельно сформировать перечень получателей помощи и предоставить в Минсоцполитику информацию о необходимости финансирования. Повторно обращаться или подавать заявление не следует.
Если специальный счет не открыт ранее, территориальный орган ПФУ самостоятельно обратится в уполномоченный банк для его открытия без дополнительных заявлений от человека. После этого получателю нужно будет только заключить договор банковского счета.
Если после открытия специального счета в течение 6 месяцев не будет заключен договор с банком, банк уведомит об этом ПФУ.
Это может стать основанием для прекращения дальнейших действий по перечислению средств.
Таким образом, если вам назначили помощь в 2025 году, но вы ее не получили, повторно обращаться в ПФУ не нужно. В то же время, если специальный счет будет открыт автоматически, не забудьте вовремя заключить договор с уполномоченным банком.
Ранее мы писали, что выплаты единовременного пособия в размере 6−500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан будут осуществлены в полном объеме, несмотря на временные задержки. Об этом тогда заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Задержка платежей связана с завершением бюджетного года и закрытием счетов. Общая потребность составляет почти 330 млн грн, средства для этой программы предусмотрены в полном объеме", — отметила она.