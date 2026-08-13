Неправильные платежки по тепло киевлянам: что делать (совет эксперта) Сегодня 09:00 — Личные финансы

Неправильные платежки по тепло киевлянам: что делать (совет эксперта)

Некоторым жителям столицы в августе снова пришли начисления за отопление, хотя отопительный сезон уже завершился, а происхождение этих сумм для потребителей остается неясным.

Пример

Жительница столицы Анастасия получила начисление за отопление еще в июне. Тогда сумма составила 2150,90 грн и касалась предыдущего отопительного сезона. Но, несмотря на оплату коммунальной услуги, в августе в ее платежке снова появилось новое начисление за отопление — на этот раз 281,58 грн.

Мнение эксперта

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев пояснил, что такие платежи могут быть связаны с продолжением корректировки начислений за прошлый отопительный сезон, а в некоторых случаях их могли специально распределить на несколько месяцев, чтобы не создавать для потребителей крупных единовременных платежей.

«К сожалению, это в один месяц или в два месяца не удалось сделать, а после аудита начислений выяснилось, что кто-то не доплатил, что-то кто недосчитал», — сказал он.

В то же время, самостоятельно понять, за что именно человеку выставили конкретную сумму, может быть сложно.

«Очень тяжело понять, почему такие платежки пришли, потому что это прерогатива органов местного самоуправления. Именно они определяют общую сумму начислений по предоставлению соответствующих теплокоммунэнерго», — отметил Рябцев.

Он обратил внимание, что суммы могут существенно отличаться даже у жителей города.

«Очень сильно разнятся как суммы в разных регионах, так и суммы в одном регионе, в зависимости от того, какая управляющая компания осуществляла это», — указал эксперт.

По его словам, теплоснабжающие предприятия иногда могут намеренно распределять крупный платеж на несколько месяцев.

«Иногда, для того чтобы не шокировать потребителей большой суммой теплокоммунэнерго искусственно эту сумму делит на несколько платежей. Если она, по их мнению, была слишком большой», — рассказал Рябцев.

Куда обращаться

По мнению специалиста, потребителям не следует игнорировать непонятные начисления. В случае сомнений следует обращаться за официальным разъяснением в орган местного самоуправления.

«Нужно задавать вопросы руководителям органов местного самоуправления. Это они могут объяснить, почему именно такие суммы и почему это нельзя было сделать сразу», — пояснил Рябцев.

Для киевлян, по его словам, обращаться нужно именно в Киевскую городскую государственную администрацию, а не непосредственно в «Киевтеплоэнерго». Сделать это можно не только лично. Эксперт указал, что обращение можно подать в электронной форме или по почте.

Платить или не платить

Рябцев советует не оставлять такие платежки без оплаты, даже если потребитель не согласен с суммой. Параллельно он советует обратиться с жалобой или официальным запросом по расчету.

«Оплачивать однозначно нужно. Если не оплачено накапливаются долги, а это может привести к тому, что просто выключат тепло. Но нужно оплатить и подать жалобу или обратиться на горячую линию органа местного самоуправления, чтобы соответствующий орган предоставил разъяснение», — посоветовал эксперт.

По его словам, главное правильно оформить обращение, поскольку тогда орган власти должен предоставить официальный ответ.

«То есть мы делаем запрос в орган власти, а орган власти обязан нам объяснить, почему именно такая сумма поступила в платежке. Главное только оформить этот запрос правильно, чтобы это был запрос от гражданина в орган власти. Или запрос на публичную информацию», — отметил Рябцев.

По словам эксперта, случаи пересмотра таких сумм уже были. В то же время он уточняет, что речь идет не о полной отмене платежей, а об их уменьшении после проверки. Причем, пересмотр может состояться как после обращения потребителя, так и по инициативе самого поставщика.

УНІАН По материалам:

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