Можно ли продать автомобиль без согласия мужа или жены — объяснение Сегодня 19:02 — Личные финансы

Сервисный центр МВД может переоформить автомобиль без согласия второго супруга

Автомобиль, приобретенный во время брака, по общему правилу является общей совместной собственностью супругов. В то же время, во время его переоформления в сервисном центре МВД письменного согласия второго супруга не требуют. Однако это не означает, что один из супругов может самостоятельно распорядиться общим имуществом без юридических последствий.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Если автомобиль продали без ведома и согласия супруга, второй из супругов может защищать свои имущественные права в суде. В частности, можно потребовать признания договора недействительным или взыскания половины стоимости автомобиля.

Развод также не изменяет ситуации: имущество, приобретенное во время брака, не перестает быть общей совместной собственностью только из-за расторжения брака.

Почему сервисный центр МВД может переоформить автомобиль без согласия второго супруга

Большинство договоров купли-продажи автомобилей заключаются непосредственно в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины и нотариально не удостоверяются.

Согласно Порядку государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 года № 1388, при переоформлении автомобиля письменное согласие второго из супругов в сервисных центрах не требуют.

Однако возможность провести переоформление без такого согласия не отменяет правил распоряжения совместной совместной собственностью супругов. Если продавец не договорился со вторым из супругов о продаже автомобиля и отчуждил его скрытно, это может иметь юридические последствия.

Автомобиль, приобретенный в браке, по общему правилу является общим имуществом

В соответствии со статьями 60, 63 и 65 Семейного кодекса Украины имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что одна из них по уважительной причине — через обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т. п. — не имела самостоятельного заработка.

Считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права совместной собственности супругов.

Жена и мужчина обладают равными правами на владение, пользование и распоряжение таким имуществом, если иное не установлено договоренностью между ними. Распоряжаться общим имуществом они должны по взаимному согласию.

Для заключения одним из супругов договоров, требующих нотариального удостоверения и/или государственной регистрации, а также договоров относительно ценного имущества согласие второго из супругов должно быть предоставлено в письменной форме. Согласие на заключение договора, требующего нотариального удостоверения и/или государственной регистрации, должно быть нотариально удостоверено.

Что предусматривает Гражданский кодекс по продаже общего имущества

Вопрос распоряжения общей собственностью урегулирован также Гражданским кодексом Украины.

Согласно статье 369 ГК Украины распоряжение имуществом, которое находится в общей совместной собственности, осуществляется с согласия всех совладельцев, если иное не установлено законом.

Если один из совладельцев совершает сделку по распоряжению общим имуществом, считается, что она действует с согласия всех совладельцев, если иное не установлено законом.

Согласие совладельцев на совершение сделки о распоряжении общим имуществом, которое подлежит нотариальному удостоверению и/или государственной регистрации, должно быть выражено в письменном виде и нотариально удостоверено. Совладельцы также могут уполномочить одного из них на совершение сделок по распоряжению общим имуществом.

В то же время сделка по распоряжению общим имуществом, совершенная одним из совладельцев, может быть признана судом недействительной по иску другого совладельца, если лицо, заключившее сделку, не имело необходимых полномочий.

Нужно ли согласие бывшего мужа или жены после развода

Сам факт расторжения брака не прекращает права общей совместной собственности на имущество, приобретенное во время брака.

Статья 68 СК Украины предусматривает, что распоряжение имуществом, являющимся объектом права общей совместной собственности, после расторжения брака осуществляется совладельцами исключительно по взаимному согласию в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Верховный Суд также отмечал, что расторжение брака не влечет за собой изменения правового статуса имущества супругов. Оно продолжает оставаться их совместной собственностью.

Лишь после решения вопроса о разделе общего имущества и определении конкретных долей каждого из совладельцев такое имущество может приобрести статус общей долевой собственности или личной частной собственности.

Следовательно, если автомобиль был приобретен в браке и после развода не был поделен, сам факт прекращения брака не дает одному из бывших супругов автоматического права единолично распоряжаться общим транспортным средством.

Когда автомобиль, приобретенный в браке, может не быть общим имуществом

В то же время, не любое имущество, которое появилось у мужа или жены во время брака, автоматически является общей совместной собственностью.

Супруги могут приобретать и имущество, принадлежащее одному из них на праве личной частной собственности.

В частности, в соответствии со статьей 57 СК Украины к личной частной собственности супруги или супруга принадлежит, среди прочего, имущество, приобретенное во время брака на основании договора дарения или в порядке наследования, а также имущество, приобретенное за средства, принадлежавшие ей или ему лично.

Поэтому в споре относительно автомобиля важно не только то, когда именно его приобрели, но и при каких обстоятельствах и за какие средства он был приобретен. Если автомобиль принадлежит одному из супругов на праве личной частной собственности, правила о необходимости согласия второго супруга на распоряжение общим имуществом к нему не применяются.

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