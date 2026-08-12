Количество украинских инвесторов выросло почти в 12 раз за 4 года Сегодня 16:27 — Личные финансы

Введение лицевых инвестиционных счетов может дать преимущества разным участникам рынка

За четыре года количество украинцев, инвестирующих в ценные бумаги, выросло почти в 12 раз до 271,3 тысячи. С начала 2026 года к рынку присоединились еще 43,3 тысяч новых участников.

Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках.

По состоянию на 1 августа 2026 года в Украине насчитывается 271,3 тысяч уникальных инвесторов, www.nssmc.gov.ua

Что означает рост количества инвесторов

Для Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку динамика последних лет дает ответ на вопрос о готовности украинцев инвестировать в ценные бумаги. Более четверти миллиона человек уже подтвердили это собственными средствами. Поэтому вопрос сместился: есть ли у этих людей инструменты, позволяющие инвестировать не на месяц, а на годы?

Рынку капитала нужны не только деньги, но и долгосрочный капитал. Краткосрочные средства поддерживают ликвидность и оборот, в то время как долгосрочный капитал может направляться на развитие производства, инфраструктуры, восстановление и создание новых рабочих мест. Без долгосрочных ресурсов рынок остается преимущественно площадкой для операций, а не источником финансирования экономики.

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Личные инвестиционные счета

Инструментом, который должен решить эту задачу, становятся личные инвестиционные счета (ЛИС). Соответствующие законопроекты № 15314 № 15314−1 уже зарегистрированы в Верховной Раде Украины.

ЛИС — это специальный аналитический счет, на котором учитываются средства инвестора и его операции. Через него украинцы смогут вкладывать деньги в акции, корпоративные облигации, облигации местных займов и государственные ценные бумаги, в частности ОВГЗ.

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Ключевое отличие ЛИС состоит в налоговом стимулировании долгосрочных инвестиций. Законопроекты предполагают, что если средства остаются на счете не менее трех лет, инвестиционный доход освобождается от налогообложения на предусмотренных законом условиях. Если инвестор выводит средства раньше, используются общие правила налогообложения.

При этом в течение трех лет инвестор не упускает возможности управлять своим портфелем. Счет можно пополнять, покупать и продавать ценные бумаги, перебалансировать портфель и реагировать на изменения рынка. Условие состоит в том, что средства должны оставаться в инвестициях, а не выводиться из счета.

Кто и что получает от ЛИС

Введение лицевых инвестиционных счетов может дать преимущества разным участникам рынка:

гражданам — возможность накапливать собственный капитал и инвестировать сбережения;

бизнесу — дополнительный источник финансирования внутри страны, независимый от внешних заимствований и банковского кредитования;

рынку капитала — долгосрочные средства, способные способствовать глубине, стабильности и предсказуемости торгов;

государству — усиление внутренней финансовой устойчивости и уменьшение зависимости от внешнего финансирования.

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