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В Польше проверяют численность граждан Украины

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В Польше проверяют численность граждан Украины
В Польше проверяют численность граждан Украины
В Польщі проверяют численность граждан Украины на территории Польши.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик, пишет inpoland.net.pl.
Он обратил внимание на несоответствия между различными базами данных, в частности, речь идет об учениках, обучающихся в польских школах, и взрослых, которые официально работают, но имеют разные виды разрешений на проживание.

Сколько украинцев в Польше

Заместитель отметил, что более точные данные должны быть готовы через несколько месяцев. На сегодняшний день численность украинцев в Польше оценивают около 1,8−1,9 млн человек.
Что касается ситуации с занятостью украинцев, замминистра привел конкретные показатели.

Уровень трудоустройства среди беженцев превышает 65%.

Средний уровень занятости с учетом прибывших до 24 февраля 2022 года и прибывших в Польшу после начала полномасштабной войны превышает 80%, а учитывая работающих студентов этот показатель растет примерно до 95%.
По словам замминистра, это самый высокий уровень занятости украинцев в ЕС.
Во время последнего съезда партии PiS было объявлено, что если политсила снова придет к власти, то одним из первых решений нового правительства будет «депортация украинских мужчин призывного возраста, не работающих легально в Польше». Это заявление сделал вице-президент партии, депутат Европарламента Тобиаш Бохенский.
Мацей Дущик прокомментировал предложение политических оппонентов. Заместитель отметил, что масштабы депортаций, которые сейчас осуществляются, больше, чем при предыдущем правительстве PiS. Он также подчеркнул, что высокий уровень занятости граждан Украины призывного возраста означает, что потенциально пострадающая от таких действий группа будет «очень малой». Представитель МВДиА добавил, что в круг украинских мужчин, не работающих в Польше, принадлежат также и раненые, состояние здоровья которых исключает прохождение военной службы.
По материалам:
Finance.ua
ПольшаМигранты
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