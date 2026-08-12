«Укрзализныця» закрыла продажу билетов на отдельные даты

«Укрзализныця» временно закрыла продажу билетов на отдельные даты и направления с 27 августа, в том числе из Днепра на запад, из-за повреждений локомотивов, вагонов и инфраструктуры в результате российских атак.
Когда новые схемы движения будут готовы, продажи возобновят, но точной даты пока нет, поэтому пассажирам советуют включить уведомление в приложении.
Об этом стало известно из сообщения компании в социальной сети Threads.
Компания сейчас вынуждена фактически перестраивать часть своей логистики и графики движения. Поэтому пассажиры пока не могут приобрести билеты на некоторые рейсы, хотя сами поезда не отменяются навсегда.
Почему закрыта продажа билетов
В «Укрзализныце» объяснили, что последние российские обстрелы оказали серьезное влияние на возможность формировать стабильный график движения. В результате атак были повреждены или уничтожены локомотивы, вагоны и железнодорожная инфраструктура. Кроме того, погибли железнодорожники.
Поэтому компании приходится оперативно перераспределять имеющийся подвижной состав, изменять маршруты и подбирать новые технологические решения для обеспечения перевозок. Именно поэтому на часть дат и направлений продажи билетов пока не открываются. Как только специалисты окончательно определят, каким составом и по какому маршруту можно будет выполнить конкретный рейс, билеты сразу появятся в продаже.
С каких дат нет билетов
Ключевая дата, на которую следует обратить внимание пассажирам — 27 августа. Именно с этой даты на отдельные направления продажи временно закрыты. В частности, речь идет о рейсах из Днепра на западные направления.
При этом отсутствие билетов в приложении не означает, что железнодорожное сообщение по этим маршрутам окончательно прекращено. Причина заключается в том, что у «Укрзализныци» еще нет окончательного решения относительно того, как именно будет выполнять часть рейсов после этой даты.
Компания не называет конкретного срока, когда продажа будет возобновлена. Пассажирам, планирующим путешествие в конце августа или начале сентября, следует регулярно проверять доступность билетов.
Днепр остается одним из важных железнодорожных узлов Украины, по которому проходят многочисленные пассажирские маршруты. В то же время Днепропетровская область в последнее время подвергается регулярным атакам, что непосредственно влияет на работу железнодорожной инфраструктуры.
Билеты появятся, когда сформируют новую схему движения
В «Укрзализныце» не обещают конкретной даты открытия продаж. В компании объясняют, что сначала нужно сформировать возможность безопасного выполнения рейса и решить все необходимые технологические вопросы.
Только после этого продажа билетов будет открыта. Тем, кто ожидает открытия продаж, советуют воспользоваться функцией уведомлений в мобильном приложении. После появления билетов система должна уведомить пользователя об открытии продаж. В то же время, в компании просят пассажиров отнестись к ситуации с пониманием, поскольку сейчас железнодорожники работают над возобновлением нормальной работы после очередных атак.