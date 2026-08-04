«Укрзализныця» запустила электронную «Карту железнодорожника»: как работает

«Укрзализныця» переводит корпоративные льготы в электронный формат. В мобильном приложении для работников появилась «Карточка железнодорожника», которая позволяет за несколько секунд подтвердить право на бесплатные поездки.
О запуске сервиса сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.
Как работает «Карточка железнодорожника»
Сервис объединит услуги для работников в одном цифровом месте.
Первой функцией стала возможность оформления бесплатного проезда.
Карта формируется автоматически на основе данных работника и коллективного договора, действующего в его подразделении. Она постоянно доступна в смартфоне и позволяет подтвердить право на бесплатный проезд без бумажных удостоверений и справок.
Работники, которые уже подключились к сервису, могут оформлять до 60 бесплатных поездок ежемесячно в соответствии с условиями своего коллективного договора.
Поскольку условия социального обеспечения определяются коллективными договорами каждого подразделения отдельно, сервис внедряют поэтапно синхронно с подписанием необходимых изменений в коллективные договоры с профсоюзами.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что пассажирские вагоны «Укрзализныци» продолжают стареть, а полномасштабная война лишь усугубляет проблему. Часть подвижного состава была уничтожена или повреждена в результате российских обстрелов, еще сотни вагонов нуждаются в ремонте или должны быть списаны.
В то же время компания регулярно корректирует график движения поездов с учетом ситуации безопасности, пассажиропотока, наличия вагонов, эффективности их использования, экономической целесообразности и пропускной способности железнодорожной сети.