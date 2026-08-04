«Укрзализныця» запустила электронную «Карту железнодорожника»: как работает Сегодня 18:00 — Личные финансы

«Карточка железнодорожника»

«Укрзализныця» переводит корпоративные льготы в электронный формат. В мобильном приложении для работников появилась «Карточка железнодорожника», которая позволяет за несколько секунд подтвердить право на бесплатные поездки.



О запуске сервиса сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

Как работает «Карточка железнодорожника»

Сервис объединит услуги для работников в одном цифровом месте.

Первой функцией стала возможность оформления бесплатного проезда.

Карта формируется автоматически на основе данных работника и коллективного договора, действующего в его подразделении. Она постоянно доступна в смартфоне и позволяет подтвердить право на бесплатный проезд без бумажных удостоверений и справок.

Работники, которые уже подключились к сервису, могут оформлять до 60 бесплатных поездок ежемесячно в соответствии с условиями своего коллективного договора.

Поскольку условия социального обеспечения определяются коллективными договорами каждого подразделения отдельно, сервис внедряют поэтапно синхронно с подписанием необходимых изменений в коллективные договоры с профсоюзами.

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К сервису уже подключились Южная, Приднепровская и Юго-Западная железные дороги, а также ряд филиалов АО «Укрзализныця». Более 60 тысяч работников уже могут пользоваться «Картой железнодорожника».

В ближайшие две недели после завершения всех необходимых процедур сервис станет доступным и для других региональных филиалов и подразделений компании.

Как воспользоваться «Картой железнодорожника»

Чтобы воспользоваться сервисом, работнику нужно:

Открыть УЗ Ассистент (@uz_assistant_bot). Авторизоваться, если это первый вход. Выбрать раздел «Карта железнодорожника». Активировать поездку перед поездкой.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что пассажирские вагоны «Укрзализныци» продолжают стареть, а полномасштабная война лишь усугубляет проблему. Часть подвижного состава была уничтожена или повреждена в результате российских обстрелов, еще сотни вагонов нуждаются в ремонте или должны быть списаны.

В то же время компания регулярно корректирует график движения поездов с учетом ситуации безопасности, пассажиропотока, наличия вагонов, эффективности их использования, экономической целесообразности и пропускной способности железнодорожной сети.

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