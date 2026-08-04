После проверок части ВПЛ могут остановить выплаты

После обновления правил для помощи внутренне перемещенным лицам и начала проверок Министерством финансов часть украинцев может столкнуться с приостановкой выплат.
В частности, Минфин проверяет, не находятся ли получатели пособия за границей более 90 дней подряд. Со ссылкой на ОО «ВПО Украины» рассказываем, кто должен обновить свои данные и как проверить, не остановили ли выплаты.
Кто должен обновить информацию, чтобы не потерять помощь
С 1 июля 2026 г. в Украине действуют новые правила назначения помощи ВПЛ, которые предусматривают усиленный контроль за получателями.
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Обновить свои данные необходимо переселенцам, которые:
сменили адрес проживания;
имеют изменения в составе семьи;
впервые оформляют пособие на ребенка;
получили отказ в выплатах и желают восстановить их после доказательства доходов;
изменили имущественное положение и планируют пересмотр решения о назначении помощи.
В то же время, отдельным категориям помощь будут продолжать начислять автоматически. Это касается пенсионеров с невысокой пенсией, людей с инвалидностью I и II групп, детей с инвалидностью и детей-сирот, если они отвечают установленным критериям.