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После проверок части ВПЛ могут остановить выплаты

Личные финансы
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Выплата ВПЛ
Выплата ВПЛ
После обновления правил для помощи внутренне перемещенным лицам и начала проверок Министерством финансов часть украинцев может столкнуться с приостановкой выплат.
В частности, Минфин проверяет, не находятся ли получатели пособия за границей более 90 дней подряд. Со ссылкой на ОО «ВПО Украины» рассказываем, кто должен обновить свои данные и как проверить, не остановили ли выплаты.

Кто должен обновить информацию, чтобы не потерять помощь

С 1 июля 2026 г. в Украине действуют новые правила назначения помощи ВПЛ, которые предусматривают усиленный контроль за получателями.
Обновить свои данные необходимо переселенцам, которые:
  • сменили адрес проживания;
  • имеют изменения в составе семьи;
  • впервые оформляют пособие на ребенка;
  • получили отказ в выплатах и ​​желают восстановить их после доказательства доходов;
  • изменили имущественное положение и планируют пересмотр решения о назначении помощи.
В то же время, отдельным категориям помощь будут продолжать начислять автоматически. Это касается пенсионеров с невысокой пенсией, людей с инвалидностью I и II групп, детей с инвалидностью и детей-сирот, если они отвечают установленным критериям.
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Также с начала июля Министерство финансов проводит проверку пребывания ВПЛ за границей более 90 дней подряд. Если этот факт подтвердится, справку ВПЛ могут отозвать.

Как проверить, не приостановили ли выплаты

Чтобы избежать потери государственной помощи, следует проверить актуальность своего статуса и информации, которая содержится в системе Пенсионного фонда Украины.
Узнать состояние выплат можно несколькими способами:
  • позвонить по телефону на горячую линию Пенсионного фонда Украины по номеру 0 800 503 753;
  • лично обратиться в территориальный орган ПФУ по месту фактического пребывания.
Также на вебпортале Пенсионного фонда можно дистанционно подавать заявления, обновлять персональные данные и контролировать назначение и выплату пособий.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВПЛВыплаты ВПЛМинфин
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