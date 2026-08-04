Налоги ФЛП в августе: какие суммы и отчеты нужно подать

ФОП, имеющие наемных работников или выплачивающие доходы физическим лицам, должны подать Налоговый расчет (объединенный отчет) за 2-й квартал до 10 августа.
В то же время, есть отдельные правила по подаче отчетности за работников. Так, если предприниматель уже отчитался за апрель, май и июнь отдельными месячными формами, квартальный отчет подавать не нужно.
Если отчет был подан, например, только за апрель, но за май и июнь отчетность еще не подавалась, нужно подать квартальную форму без приложений за апрель.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что физическое лицо-предприниматель, получившее оплату за товары или услуги на личную банковскую карточку, должно не только включить эти средства в доход и уплатить единый налог, но и учитывать возможные налоговые риски.
Также мы писали, что Министерство финансов утвердило новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого социального взноса. Также обновлен порядок заполнения и представления этой отчетности.