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Налоги ФЛП в августе: какие суммы и отчеты нужно подать

Личные финансы
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Налоги и отчеты ФЛП
Налоги и отчеты ФЛП
В августе 2026 года физические лица-предприниматели должны подать декларации, уплатить единый налог и военный сбор, а также отчитаться за наемных работников.
Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович.

Что нужно сделать ФЛП в августе

ФЛП 3 группы:
  • до 10 августа подать декларацию за полугодие по ставке 5%;
  • до 19 августа уплатить 5% единого налога за 2-й квартал;
  • до 19 августа уплатить 1% военного сбора за 2-й квартал.
ФЛП 1 и 2 групп:
  • до 20 августа уплатить военный сбор за август — 864,70 грн;
  • до 20 августа уплатить единый налог за август для ФЛП 2 группы — 1729,40 грн;
  • до 20 августа уплатить единый налог за август для ФЛП 1 группы — 332,80 грн.
Уплата военного сбора и единого налога для ФЛП, зарегистрированных на территориях ведения боевых действий, добровольна.
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Отчетность ФЛП с наемными работниками

ФОП, имеющие наемных работников или выплачивающие доходы физическим лицам, должны подать Налоговый расчет (объединенный отчет) за 2-й квартал до 10 августа.
В то же время, есть отдельные правила по подаче отчетности за работников. Так, если предприниматель уже отчитался за апрель, май и июнь отдельными месячными формами, квартальный отчет подавать не нужно.
Если отчет был подан, например, только за апрель, но за май и июнь отчетность еще не подавалась, нужно подать квартальную форму без приложений за апрель.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что физическое лицо-предприниматель, получившее оплату за товары или услуги на личную банковскую карточку, должно не только включить эти средства в доход и уплатить единый налог, но и учитывать возможные налоговые риски.
Также мы писали, что Министерство финансов утвердило новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого социального взноса. Также обновлен порядок заполнения и представления этой отчетности.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ФЛПБизнесНалогиОтчетность
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