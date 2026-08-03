0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько денег нужно для комфортной жизни в Италии

Личные финансы
1
Руки держат серый кошелек с банкнотами евро
Руки держат серый кошелек с банкнотами евро
Италия — одна из стран, где стоимость жизни существенно зависит от города. Если в Риме или Милане аренда квартиры часто превышает 900−1000 евро в месяц, то в небольших городах она может быть почти вдвое дешевле.
Finance.ua пообщался с украинцами, живущими в Киеве, Харькове и Львове, а также с теми, кто в разные периоды переехал в Европу. Мы спросили их о том, сколько средств они тратят ежемесячно на жилье, коммунальные услуги, продукты, транспорт, медицину, одежду и образование детей, а также, что сегодня для них означает комфортная жизнь.
Место для вашей рекламы

Какие расходы в небольших городах Италии

Наглядным примером является Тарвизио — небольшой горный город вблизи границ с Австрией и Словенией. Несмотря на свои размеры, он остается популярным туристическим центром, что непосредственно влияет на уровень цен.
По словам украинцев, проживающих в Тарвизио, стоимость продуктов в супермаркетах примерно соответствует средним ценам в Италии. В то же время цены в кафе и ресторанах заметно выше из-за значительного потока туристов.
Так, обычная пицца стоит около 10 евро. Для небольшого города это достаточно высокая цена, однако местный бизнес ориентируется, прежде всего, на туристов.

Сколько нужно для комфортной жизни

По оценкам собеседников Finance.ua, для комфортной жизни в региональных городах Италии одному человеку нужно примерно 900−1 300 евро в месяц.
Основными статьями расходов являются:
  • аренда жилья — 450−700 евро;
  • коммунальные услуги — 80−150 евро;
  • продукты — 250−350 евро.
Опыт украинцев в Италии подтверждает общеевропейскую тенденцию: комфорт зависит не только от стоимости жизни, но и того, какая часть дохода остается после оплаты базовых потребностей.
Статья расходовИталия
Аренда жилья (евро)450–700
Коммуналка (евро)80–150
Продукти (євро)250–350
Продукты (евро)30–50
ЛекарстваПреимущественно покрывает страхование
Одежда и ежедневные расходы (евро)80–150
Образование и досуг детей (при наличии)Государственные школы бесплатные
Ориентировочный общий бюджет на человека (евро)1 тис.–1 500
Детальнее читайте в статье Finance.ua «Сколько средств нужно украинцам для комфортной жизни».
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Тоскана остается одним из самых популярных направлений для тех, кто мечтает о настоящем итальянском опыте. Регион известен своими увлекательными ландшафтами, огромными виноградниками, средневековыми деревнями и поразительным культурным наследием. А вот желающие временно проживать в Тоскане в Италии могут воспользоваться бесплатным проживанием в исторических виллах и недвижимости по программам «хаус-ситтинга». В обмен на обслуживание и надзор за домами участники могут жить в одном из самых красивых регионов Италии бесплатно.
Также мы писали, что Италия ищет волонтеров для проживания в Альпах. В 2026 году небольшая группа волонтеров получит противоположное предложение: бесплатное проживание, бесплатное питание и стипендию в размере 400 евро на проживание на высоте около 2300 метров, пока ученые будут отслеживать реакцию их организма.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ИталияПерсональные финансы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems