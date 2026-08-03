Сколько денег нужно для комфортной жизни в Италии Сегодня 19:02 — Личные финансы

Руки держат серый кошелек с банкнотами евро

Италия — одна из стран, где стоимость жизни существенно зависит от города. Если в Риме или Милане аренда квартиры часто превышает 900−1000 евро в месяц, то в небольших городах она может быть почти вдвое дешевле.

Finance.ua пообщался с украинцами, живущими в Киеве, Харькове и Львове, а также с теми, кто в разные периоды переехал в Европу. Мы спросили их о том, сколько средств они тратят ежемесячно на жилье, коммунальные услуги, продукты, транспорт, медицину, одежду и образование детей, а также, что сегодня для них означает комфортная жизнь.

Какие расходы в небольших городах Италии

Наглядным примером является Тарвизио — небольшой горный город вблизи границ с Австрией и Словенией. Несмотря на свои размеры, он остается популярным туристическим центром, что непосредственно влияет на уровень цен.

По словам украинцев, проживающих в Тарвизио, стоимость продуктов в супермаркетах примерно соответствует средним ценам в Италии. В то же время цены в кафе и ресторанах заметно выше из-за значительного потока туристов.

Так, обычная пицца стоит около 10 евро. Для небольшого города это достаточно высокая цена, однако местный бизнес ориентируется, прежде всего, на туристов.

Сколько нужно для комфортной жизни

По оценкам собеседников Finance.ua, для комфортной жизни в региональных городах Италии одному человеку нужно примерно 900−1 300 евро в месяц.

Основными статьями расходов являются:

аренда жилья — 450−700 евро;

коммунальные услуги — 80−150 евро;

продукты — 250−350 евро.

Опыт украинцев в Италии подтверждает общеевропейскую тенденцию: комфорт зависит не только от стоимости жизни, но и того, какая часть дохода остается после оплаты базовых потребностей.

Статья расходов Италия Аренда жилья (евро) 450–700 Коммуналка (евро) 80–150 Продукти (євро) 250–350 Продукты (евро) 30–50 Лекарства Преимущественно покрывает страхование Одежда и ежедневные расходы (евро) 80–150 Образование и досуг детей (при наличии) Государственные школы бесплатные Ориентировочный общий бюджет на человека (евро) 1 тис.–1 500

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