Украинцы могут получить кредит до 480 тыс. грн на автономное отопление для частных домов Сегодня 10:31 — Личные финансы

Автономное отопление для частных домов

Правительство расширило программу поддержки для людей, планирующих установить автономное отопление в своих домах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Какие кредиты предусмотрены

Льготный кредит на сумму до 250 тыс. грн или до 480 тыс. грн можно взять на приобретение твердотопливных печей, дымоходов, сопутствующих материалов и их установку.

Государство будет компенсировать 10% или 20% от основной суммы кредита в зависимости от его размера. Льготная ставка будет составлять:

0% в первый год;

5% - во второй;

7% - в третий.

Площадь дома, для которого устанавливается автономное отопление, не должна превышать 300 кв. м.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на поддержку развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения. Документ является одним из индикаторов выполнения программы Ukraine Facility. Цель закона — создать условия для поэтапной установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в домах, подключенных к системам централизованного теплоснабжения.

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Документ также усовершенствует правовое регулирование в сфере теплоснабжения и создает условия для модернизации, развития и эффективного функционирования систем централизованного теплоснабжения в Украине. В частности, закон предусматривает:

поддержку централизованного теплоснабжения как сферы государственного интереса;

стимулирование использования возобновляемых источников энергии и когенерационных установок;

развитие инвестиционных программ в сфере теплоснабжения;

поэтапное внедрение механизма обязательной установки индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к системам централизованного теплоснабжения;

определение ответственности теплотранспортирующих организаций за обслуживание индивидуальных тепловых пунктов;

усовершенствование порядка формирования тарифов на тепловую энергию;

уточнение конкурентных принципов деятельности в сфере теплоснабжения.

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