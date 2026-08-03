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Украинцы могут получить кредит до 480 тыс. грн на автономное отопление для частных домов

Личные финансы
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Автономное отопление для частных домов
Автономное отопление для частных домов
Правительство расширило программу поддержки для людей, планирующих установить автономное отопление в своих домах.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Какие кредиты предусмотрены

Льготный кредит на сумму до 250 тыс. грн или до 480 тыс. грн можно взять на приобретение твердотопливных печей, дымоходов, сопутствующих материалов и их установку.
Государство будет компенсировать 10% или 20% от основной суммы кредита в зависимости от его размера. Льготная ставка будет составлять:
  • 0% в первый год;
  • 5% - во второй;
  • 7% - в третий.
Площадь дома, для которого устанавливается автономное отопление, не должна превышать 300 кв. м.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на поддержку развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения. Документ является одним из индикаторов выполнения программы Ukraine Facility. Цель закона — создать условия для поэтапной установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в домах, подключенных к системам централизованного теплоснабжения.
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Документ также усовершенствует правовое регулирование в сфере теплоснабжения и создает условия для модернизации, развития и эффективного функционирования систем централизованного теплоснабжения в Украине. В частности, закон предусматривает:
  • поддержку централизованного теплоснабжения как сферы государственного интереса;
  • стимулирование использования возобновляемых источников энергии и когенерационных установок;
  • развитие инвестиционных программ в сфере теплоснабжения;
  • поэтапное внедрение механизма обязательной установки индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к системам централизованного теплоснабжения;
  • определение ответственности теплотранспортирующих организаций за обслуживание индивидуальных тепловых пунктов;
  • усовершенствование порядка формирования тарифов на тепловую энергию;
  • уточнение конкурентных принципов деятельности в сфере теплоснабжения.
По материалам:
Finance.ua
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