Украинцы могут получить кредит до 480 тыс. грн на автономное отопление для частных домов
Какие кредиты предусмотрены
- 0% в первый год;
- 5% - во второй;
- 7% - в третий.
- поддержку централизованного теплоснабжения как сферы государственного интереса;
- стимулирование использования возобновляемых источников энергии и когенерационных установок;
- развитие инвестиционных программ в сфере теплоснабжения;
- поэтапное внедрение механизма обязательной установки индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к системам централизованного теплоснабжения;
- определение ответственности теплотранспортирующих организаций за обслуживание индивидуальных тепловых пунктов;
- усовершенствование порядка формирования тарифов на тепловую энергию;
- уточнение конкурентных принципов деятельности в сфере теплоснабжения.
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