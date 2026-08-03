За год количество откликов на вакансии в ВСУ сократилось на 40% - исследование Сегодня 09:00 — Личные финансы

За год количество откликов на вакансии в ВСУ сократилось на 40% - исследование

Количество вакансий в категории «Служба в Силах обороны» за год выросло почти вдвое — на 95%, в то время как количество откликов по Украине сократилось на 40%.

Об этом говорится в исследовании OLX Работа.

В июне 2026 года больше всего вакансий из категории «Служба в Силах обороны» было в Днепропетровской области, а по сравнению с июнем 2025 года это количество выросло на 74%. На втором месте — Киевская область, где годовой рост составил 50%.

Наибольшее количество вакансий за год выросло в Харьковской (165%), Львовской (151%), Полтавской (134%), Николаевской (107%) и Запорожской (106%) областях.

Также в два раза увеличилось количество вакансий, где нанимают кандидатов без опыта — на 139%.

Несмотря на падение общего количества откликов на военные вакансии, в отдельных регионах их количество выросло. В частности, в Черновицкой области количество откликов выросло на 79%, во Львовской — на 38%, в Винницкой — на 23%, а в Одесской — на 7%.

Наибольший спад зафиксировали в Житомирской области (-72%), а самый маленький — в Черкасской (-23%).

Наиболее популярными среди кандидатов стали должности делопроизводителя, оператора БПЛА или РЭБ, снайпера, рекрутера, оператора FPV дрона, военного медика или фельдшера, должности в аэроразведке.

Економічна Правда По материалам:

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