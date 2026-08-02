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Как не стать жертвой мошенников при покупке авто на онлайн-платформах

Личные финансы
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Как распознать мошенников при покупке авто на онлайн-платформах
Как распознать мошенников при покупке авто на онлайн-платформах, Фото: magnific
Мошенники публикуют привлекательные объявления о продаже автомобилей. Они заманивают покупателей обещаниями больших скидок, срочной продажи или якобы безопасного онлайн-оформления, чтобы выманить предоплату или полную стоимость за транспортное средство, которого на самом деле не существует.
В Главном сервисном центре МВД и Киберполиции объясняют, как распознать, что объявление о продаже транспортного средства фейковое.

Как понять, что объявление от мошенников

Фейковые объявления часто можно распознать еще до контакта с продавцом.
Мошенники обычно играют на эмоциях потенциальных покупателей: создают объявления с яркими и привлекательными заголовками, пытаются создать искусственный ажиотаж.
Чек-лист признаков, что объявления создали мошенники:
  • низкая цена по сравнению с рыночной и создание искусственного ажиотажа;
  • требование предоплаты или аванса;
  • отказ от личной встречи и проверки авто на СТО;
  • заблокированные комментарии под объявлением на онлайн-площадке;
  • обещания оформить сделку официально без участия покупателя;
  • общение только в мессенджерах.

Что следует проверить перед покупкой

Профиль продавца. Перед заключением сделки специалисты советуют проверить дату создания регистрации аккаунта на онлайн-площадке. Если профиль появился недавно и содержит только одно объявление, это может быть признаком мошенничества.
Фотографии авто. Загрузить фотографии из объявления в Поиск по изображениям, ведь нередко мошенники используют фото с чужих объявлений или иностранных сайтов.
Проверьте уникальный номер кузова. Предложите продавцу отправить VIN-код транспортного средства. Если он отказывается предоставить его, это серьезный повод отказаться от сделки.
Свидетельство регистрации. Если владелец отправляет копию свидетельства о регистрации транспортного средства, его можно проверить по серии и номеру через онлайн-сервис «Проверка документов» на официальном сайте ГСЦ МВД.

Как безопасно оформить сделку

В МВД рекомендуют заключать договор купли-продажи только официально — в сервисном центре МВД или через государственное приложение «Дія».
Для оформления договора продавец должен предоставить:
  • паспорт с отметкой о месте регистрации (или ID-карту с выпиской о месте жительства);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
  • свидетельство регистрации транспортного средства.
В сервисном центре МВД договор купли-продажи оформляется бесплатно. После перерегистрации новый владелец получает свидетельство о регистрации и номерные знаки уже на свое имя.
Оформить покупку транспортного средства можно через приложение «Дія», где договор подписывается электронной подписью, а новые документы и номерные знаки отправляют по почте.
По материалам:
Finance.ua
МошенничествоМошенникиАвто
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