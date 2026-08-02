Как не стать жертвой мошенников при покупке авто на онлайн-платформах Сегодня 13:13 — Личные финансы

Как распознать мошенников при покупке авто на онлайн-платформах, Фото: magnific

Мошенники публикуют привлекательные объявления о продаже автомобилей. Они заманивают покупателей обещаниями больших скидок, срочной продажи или якобы безопасного онлайн-оформления, чтобы выманить предоплату или полную стоимость за транспортное средство, которого на самом деле не существует.

В Главном сервисном центре МВД и Киберполиции объясняют , как распознать, что объявление о продаже транспортного средства фейковое.

Как понять, что объявление от мошенников

Фейковые объявления часто можно распознать еще до контакта с продавцом.

Мошенники обычно играют на эмоциях потенциальных покупателей: создают объявления с яркими и привлекательными заголовками, пытаются создать искусственный ажиотаж.

Чек-лист признаков, что объявления создали мошенники:

низкая цена по сравнению с рыночной и создание искусственного ажиотажа;

требование предоплаты или аванса;

отказ от личной встречи и проверки авто на СТО;

заблокированные комментарии под объявлением на онлайн-площадке;

обещания оформить сделку официально без участия покупателя;

общение только в мессенджерах.

Что следует проверить перед покупкой

Профиль продавца. Перед заключением сделки специалисты советуют проверить дату создания регистрации аккаунта на онлайн-площадке. Если профиль появился недавно и содержит только одно объявление, это может быть признаком мошенничества.

Фотографии авто. Загрузить фотографии из объявления в Поиск по изображениям, ведь нередко мошенники используют фото с чужих объявлений или иностранных сайтов.

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Проверьте уникальный номер кузова. Предложите продавцу отправить VIN-код транспортного средства. Если он отказывается предоставить его, это серьезный повод отказаться от сделки.

Свидетельство регистрации. Если владелец отправляет копию свидетельства о регистрации транспортного средства, его можно проверить по серии и номеру через онлайн-сервис Если владелец отправляет копию свидетельства о регистрации транспортного средства, его можно проверить по серии и номеру через онлайн-сервис «Проверка документов» на официальном сайте ГСЦ МВД.

Как безопасно оформить сделку

В МВД рекомендуют заключать договор купли-продажи только официально — в сервисном центре МВД или через государственное приложение «Дія».

Для оформления договора продавец должен предоставить:

паспорт с отметкой о месте регистрации (или ID-карту с выпиской о месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);

свидетельство регистрации транспортного средства.

В сервисном центре МВД договор купли-продажи оформляется бесплатно. После перерегистрации новый владелец получает свидетельство о регистрации и номерные знаки уже на свое имя.

Оформить покупку транспортного средства можно через приложение «Дія», где договор подписывается электронной подписью, а новые документы и номерные знаки отправляют по почте.

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