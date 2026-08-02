Как не стать жертвой мошенников при покупке авто на онлайн-платформах

Мошенники публикуют привлекательные объявления о продаже автомобилей. Они заманивают покупателей обещаниями больших скидок, срочной продажи или якобы безопасного онлайн-оформления, чтобы выманить предоплату или полную стоимость за транспортное средство, которого на самом деле не существует.
В Главном сервисном центре МВД и Киберполиции объясняют, как распознать, что объявление о продаже транспортного средства фейковое.
Как понять, что объявление от мошенников
Фейковые объявления часто можно распознать еще до контакта с продавцом.
Мошенники обычно играют на эмоциях потенциальных покупателей: создают объявления с яркими и привлекательными заголовками, пытаются создать искусственный ажиотаж.
Чек-лист признаков, что объявления создали мошенники:
низкая цена по сравнению с рыночной и создание искусственного ажиотажа;
требование предоплаты или аванса;
отказ от личной встречи и проверки авто на СТО;
заблокированные комментарии под объявлением на онлайн-площадке;
обещания оформить сделку официально без участия покупателя;
общение только в мессенджерах.
Что следует проверить перед покупкой
Профиль продавца. Перед заключением сделки специалисты советуют проверить дату создания регистрации аккаунта на онлайн-площадке. Если профиль появился недавно и содержит только одно объявление, это может быть признаком мошенничества.
Фотографии авто. Загрузить фотографии из объявления в Поиск по изображениям, ведь нередко мошенники используют фото с чужих объявлений или иностранных сайтов.
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Проверьте уникальный номер кузова. Предложите продавцу отправить VIN-код транспортного средства. Если он отказывается предоставить его, это серьезный повод отказаться от сделки.