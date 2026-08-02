Средняя зарплата в Украине превысила 32,7 тыс. грн: где платят больше всего
В июне 2026 года средняя зарплата штатных работников превысила 32,7 тыс. грн. В сравнении с маем она увеличилась почти на 5,9%. Традиционно самые высокие зарплаты получают жители столицы, а среди отраслей лидером по уровню оплаты труда остается IT-сфера.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
В каких регионах зарплаты самые высокие
По данным Госстата, в июне средняя зарплата штатных работников в Украине составила 32 783 грн. против 30 961 грн. в мае (+5,9%).
Наибольшие доходы получают работники в Киеве — 48 393 грн. В регионы-лидеры по уровню средней зарплаты также вошли:
- Луганская область — 38 143 грн,
- Киевская область — 33 849 грн.
Самые маленькие средние зарплаты зафиксированы в Кировоградской и Черновицкой областях — 23 882 грн и 24 472 грн соответственно.
В каких отраслях самые высокие зарплаты
По видам экономической деятельности наиболее высокие доходы имеют работники сферы информации и телекоммуникаций. В среднем они зарабатывают 77 931 грн в месяц.
Самый же низкий уровень оплаты труда остается в сфере здравоохранения и социальной помощи, где средняя зарплата составляет 22 274 грн.
На 1 июля 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составляет 3,8 млрд грн.
Finance.ua уже писал, что в Украине за последние полтора-два месяца возросло количество работодателей, предлагающих конкурентные заработные платы. Повышение средних зарплат наблюдается почти во всех регионах страны.
Также мы отмечали, что самые большие зарплаты среди гражданских вакансий в этом году работодатели предлагали узкопрофильным специалистам и руководителям.
В пятерку наиболее высокооплачиваемых должностей вошли:
- оператор радиочастотного контроля — в среднем 170 тысяч гривен;
- высший электромонтажник — 150 тысяч гривен;
- технический руководитель — 142,8 тысячи гривен;
- начальник (заведующий) подразделения — 140 тысяч гривен;
- директор по производству — 125 тысяч гривен.
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