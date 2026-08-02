0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средняя зарплата в Украине превысила 32,7 тыс. грн: где платят больше всего

Личные финансы
47
В Украине выросла средняя зарплата
В Украине выросла средняя зарплата, Фото: magnific
В июне 2026 года средняя зарплата штатных работников превысила 32,7 тыс. грн. В сравнении с маем она увеличилась почти на 5,9%. Традиционно самые высокие зарплаты получают жители столицы, а среди отраслей лидером по уровню оплаты труда остается IT-сфера.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

В каких регионах зарплаты самые высокие

По данным Госстата, в июне средняя зарплата штатных работников в Украине составила 32 783 грн. против 30 961 грн. в мае (+5,9%).
Наибольшие доходы получают работники в Киеве — 48 393 грн. В регионы-лидеры по уровню средней зарплаты также вошли:
  • Луганская область — 38 143 грн,
  • Киевская область — 33 849 грн.
Самые маленькие средние зарплаты зафиксированы в Кировоградской и Черновицкой областях — 23 882 грн и 24 472 грн соответственно.

В каких отраслях самые высокие зарплаты

По видам экономической деятельности наиболее высокие доходы имеют работники сферы информации и телекоммуникаций. В среднем они зарабатывают 77 931 грн в месяц.
Самый же низкий уровень оплаты труда остается в сфере здравоохранения и социальной помощи, где средняя зарплата составляет 22 274 грн.
Средняя зарплата штатных работников в июне 2026 года
Средняя зарплата штатных работников в июне 2026 года, Инфографика: Госстат
На 1 июля 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составляет 3,8 млрд грн.
Finance.ua уже писал, что в Украине за последние полтора-два месяца возросло количество работодателей, предлагающих конкурентные заработные платы. Повышение средних зарплат наблюдается почти во всех регионах страны.
Также мы отмечали, что самые большие зарплаты среди гражданских вакансий в этом году работодатели предлагали узкопрофильным специалистам и руководителям.
В пятерку наиболее высокооплачиваемых должностей вошли:
  • оператор радиочастотного контроля — в среднем 170 тысяч гривен;
  • высший электромонтажник — 150 тысяч гривен;
  • технический руководитель — 142,8 тысячи гривен;
  • начальник (заведующий) подразделения — 140 тысяч гривен;
  • директор по производству — 125 тысяч гривен.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиРаботаСредняя зарплатаГосстат
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems