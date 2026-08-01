Можно ли вернуть оставленные в поезде вещи: объяснение «Укрзализныци» Сегодня 18:13 — Личные финансы

Как вернуть потерянные в поезде вещи

Если вы забыли свои вещи в поезде, то их можно вернуть. Для этого нужно подать заявку через специальную онлайн-форму на сайте «Укрзализныци» или позвонить в контакт-центр.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

Как сообщить о потерянных вещах

Пассажир, заметивший исчезновение вещей уже после завершения поездки, может подать заявку на их поиск двумя способами:

через электронную форму на официальном сайте «Укрзализныци»;

обратившись в контакт-центр по номеру 0 800 503 111.

В заявке необходимо указать дату потери и подробно описать вещи, оставшиеся в поезде.

После получения обращения работники «Укрзализныци» ищут утраченные вещи пассажира. Если их обнаружат, составляется акт с подробным описанием, а сами вещи передают в бюро находок.

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После этого представители компании связываются с заявителем, сообщают о результатах поиска и согласовывают место и время получения вещей.

За снятие и последующее хранение вещей на вокзале может взиматься плата. Стоимость начисляется за каждые неполные сутки хранения.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что украинская железная дорога входит в летний период с серьезным дефицитом вагонов, что повлияет на доступность билетов.

На фоне роста пассажирского спроса количество исправных вагонов сокращается из-за последствий войны, повреждения инфраструктуры и износа парка.

В компании советуют бронировать билеты заранее — минимум 20 суток до поездки. Если не удалось приобрести билет сразу, рекомендуется использовать функцию автовыкупа.

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