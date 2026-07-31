Сколько денег нужно для жизни в разных городах Украины (таблица) Сегодня 20:00 — Личные финансы

Сколько денег нужно для жизни в разных городах Украины (таблица)

Столица традиционно остается одним из самых дорогих городов Украины для жизни.

Несмотря на определенную стабилизацию рынка недвижимости после резких колебаний первых лет полномасштабной войны, именно аренда жилья и остается самой большой статьей расходов большинства киевлян.

Ваш запасной план на любой неприятный случай — кредитная карта с выгодными условиями. Выбирайте в удобном каталоге Finance.ua.

Львов остается одним из самых дорогих городов Украины в первую очередь из-за высокой стоимости жилья.

В то же время для семей с детьми главным вызовом становится уже не аренда, а сочетание нескольких крупных статей расходов — образования, спорта, развития и повседневных потребностей. Поэтому даже относительно высокие доходы не всегда обеспечивают ощущение финансовой стабильности.

Несмотря на существенную разницу в стоимости жизни между Киевом, Харьковом и Львовом, структура расходов практически повсюду одинакова.

В отличие от Киева, Харьков сегодня остается одним из самых доступных крупных городов Украины по стоимости жизни. Несмотря на постепенное восстановление рынка недвижимости, аренда жилья здесь до сих пор почти вдвое дешевле, чем в столице или Львове.

Наибольшую часть семейного бюджета занимают жилье, питание и коммунальные услуги.

Для семей с детьми к ним добавляются расходы на образование, кружки и спортивные секции, которые часто становятся второй или даже первой по величине статьей расходов. В то же время, украинцы все реже связывают финансовый комфорт только с уровнем зарплаты.

Для многих он означает возможность не волноваться из-за базовых нужд, иметь финансовую подушку, планировать отпуск или крупные покупки без кредитов, а также помогать близким.

Статья расходов Киев Харьков Львов Оренда житла (1-кімнатна квартира) 15–17 тыс. грн 7–9 тыс. грн 17–20 тыс. грн Коммуналка 2–4 тыс. грн 2,5–5 тыс. грн 3–6 тыс. грн Продукты 9–12 тыс. грн 7–10 тыс. грн 10–15 тыс. грн Транспорт 1,3–2,6 тыс. грн 0 1–2 тыс. грн Лекарства 1–3 тыс. грн 1–2,5 тыс. грн 1–3 тыс. грн Одежда и повседневные расходы 2–5 тыс. грн 2–3 тыс. грн 2–4 тыс. грн Образование и досуг детей (при наличии) от 3-5 тыс. грн от 2 тыс. грн от 5 тыс. грн Ориентировочный общий бюджет на человека 30–40 тыс. грн 20–28 тыс. грн 35–45 тыс. грн Что больше всего влияет на комфорт Высокая стоимость жизни и война Ситуация безопасности Дорогое жилье и расходы на детей

В то же время, опыт украинцев, выехавших в страны Европейского Союза, показывает еще одну важную закономерность. Там абсолютные расходы на жизнь часто выше, чем в Украине, однако благодаря значительно большим доходам и более стабильному рынку труда люди имеют больше возможностей для сбережений и долгосрочного финансового планирования. Именно поэтому мы сравнили, сколько стоит комфортная жизнь для украинцев, которые сегодня живут в странах Европы.

Читайте подробно о ценах в городах Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.