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Сколько платят за коммуналку во Львове

Личные финансы
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Сколько платят за коммуналку во Львове
Сколько платят за коммуналку во Львове
Отопление — один из главных факторов формирования платежек во Львове.
Из-за двухставочного тарифа на тепловую энергию, который использует ЛГКП «Львовтеплоэнерго», плата состоит из двух частей:
  • постоянной, за счет которой покрываются затраты на содержание систем, зарплаты работников, ремонты и другие расходы;
  • переменной, определяемой уровнем фактического потребления тепла.

В чем особенность

Особенность системы в том, что частично платежи могут начисляться в течение года, а не только во время отопительного сезона. Все больше жителей этого региона делают ставку на энергоэффективность.
Если дом имеет утепленный фасад, индивидуальный тепловой пункт и балансировку отопительной системы, тепла в нем потребляется гораздо меньше. Отметим, что с 1 августа 2026 во Львове будет действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод.
Стоимость водоснабжения составит 36,04 грн. за 1 куб. м, водоотвод — 20,34 грн за 1 куб. м. Общий тариф будет составлять 56,38 грн за кубометр.
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Во Львове будет действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод
Предыдущий тариф во Львове действовал с 2022 года и составил 25,88 грн. за кубометр. За это время существенно выросли расходы предприятия на электроэнергию (почти в 1,7 раза), топливо, реагенты и оплату труда.
Отметим, что во Львове одна из самых сложных систем водоснабжения в Украине. Из-за расположения города на Главном европейском водоразделе воду транспортируют во Львов на большие расстояния сотнями километров магистральных трубопроводов.
Читайте больше в нашей статье — Сколько стоят коммунальные услуги в разных городах Украины
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЛьвовТарифы
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