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С 1 августа обновят отдельные нормы мобилизации (детали)

Личные финансы
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С 1 августа обновят отдельные нормы мобилизации (детали)
С 1 августа обновят отдельные нормы мобилизации (детали)
Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация в связи с военным положением. В августе 2026 года этот процесс не претерпевает радикальных изменений.
Ранее Президент Владимир Зеленский продлил военное положение и общую мобилизацию в стране еще на 90 суток — со 2 августа по 31 октября 2026 года.

Изменение данных об отсрочке

После 1 августа 2026 года у военнообязанных изменятся данные в электронном военно-учетном документе (е-ВУД) — у кого отсрочка от мобилизации закончится, у кого будет продлена, пишет telegraf.
Работодателю следует отобразить эти изменения в списках персонального воинского учета: графа 9 — новая дата и время формирования е-ВУД; графа 13 — новый срок действия отсрочки (или его отсутствие).
Изменения в списки вносятся в течение 5 дней после получения новой распечатки е-ВУД. Работникам с отсрочкой уже следует проверить действие отсрочки и в случае, если произошли изменения, предоставить работодателю обновленную распечатку е-ВУД.
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Автоматическое продление отсрочек

Более 90% текущих отсрочек от мобилизации будет продлено автоматически. Никуда ходить не придется — главное, чтобы все данные о военнообязанном были подтверждены и зафиксированы в электронных государственных реестрах.
Если нужных данных не обнаружится или в них будут обнаружены ошибки, для их обновления придется обратиться в ЦПАУ. Кроме того, при изменении оснований для отсрочки предоставление документов на переоформление не аннулирует текущую отсрочку.

Учет для юношей

Молодые люди 2009 года рождения могут встать впервые на воинский учет.
С 1 августа и по 18-летие это можно сделать исключительно в ТЦК и СП по месту жительства. После достижения 18-летнего возраста юношу могут принять на учет автоматически или он может сделать это через приложение «Резерв+».
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Важно понимать, что постановка на воинский учет — это не призыв и не мобилизация. Эта процедура лишь подтверждает, что вся необходимая информация о гражданине официально занесена в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Критически важные предприятия

Правительство восстановило порядок подтверждения статуса критически важных предприятий. Чтобы сохранить его на весь установленный срок, компаниям необходимо до 10 августа подтвердить соответствие зарплатному критерию.
Согласно постановлению Кабмина № 862, в орган, предоставивший статус, нужно передать два документа за последний календарный месяц:
  • справку о размере начисленной средней зарплаты работников;
  • налоговый расчет (доходы, удержанные налоги и ЕСВ).
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Ранее действовало правило, которым такие статусы аннулировались не позднее 1 сентября 2026 года, что создавало риски потери брони для работников. Теперь при своевременной подаче документов до 10 августа статус и связанные с ним отсрочки сохранятся на весь изначально определенный срок.
По материалам:
Finance.ua
АрмияРезерв+Отсрочка
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