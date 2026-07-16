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Почему отсрочка может не продлиться автоматически: что делать

Личные финансы
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Почему отсрочка может не продлиться автоматически: что делать
Почему отсрочка может не продлиться автоматически: что делать
Началось очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Более 90% действующих отсрочек могут быть продлены без дополнительных действий со стороны человека.
Для граждан это означает ясный и прозрачный процесс без повторных заявлений и лишних обращений. В то же время, автоматизация уменьшает нагрузку на государственные учреждения.
Если основание остается в силе и подтверждается в государственных реестрах, срок отсрочки обновится автоматически. Отсрочку продлевают до истечения срока проведения мобилизации, определенного Указом Президента Украины, но не дольше, чем сохраняется законное основание для отсрочки.
Автоматическое продление работает независимо от того, как человек оформил отсрочку: онлайн в Резерв + или через ЦПАУ. Само приложение не продолжает отсрочки — оно показывает актуальную информацию из государственного реестра.

Почему отсрочка может не продлиться автоматически

Иногда государственные реестры не содержат всей информации, необходимой для подтверждения основания.
Чаще всего это касается:
  • людей, имеющих отца или мать с инвалидностью I или II группы;
  • людей, ухаживающих за тяжелобольным членом семьи;
  • родителей троих и более детей;
  • родителей ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
Это не значит, что человек потерял право на отсрочку. Чаще достаточно обновить данные в государственных реестрах, по которым проверяется основание.

Что делать, если отсрочку не продлили

Если автоматическое продление не произошло, нужно подать документы в любой удобный ЦПАУ.
Заявления на оформление или продление отсрочки граждане больше не подают в ТЦК и СП.
По материалам:
Finance.ua
Резерв+Отсрочка
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