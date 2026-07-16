Почему отсрочка может не продлиться автоматически: что делать Сегодня 14:34 — Личные финансы

Почему отсрочка может не продлиться автоматически: что делать

Началось очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Более 90% действующих отсрочек могут быть продлены без дополнительных действий со стороны человека.

Для граждан это означает ясный и прозрачный процесс без повторных заявлений и лишних обращений. В то же время, автоматизация уменьшает нагрузку на государственные учреждения.

Если основание остается в силе и подтверждается в государственных реестрах, срок отсрочки обновится автоматически . Отсрочку продлевают до истечения срока проведения мобилизации, определенного Указом Президента Украины, но не дольше, чем сохраняется законное основание для отсрочки.

Автоматическое продление работает независимо от того, как человек оформил отсрочку: онлайн в Резерв + или через ЦПАУ. Само приложение не продолжает отсрочки — оно показывает актуальную информацию из государственного реестра.

Почему отсрочка может не продлиться автоматически

Иногда государственные реестры не содержат всей информации, необходимой для подтверждения основания.

Чаще всего это касается:

людей, имеющих отца или мать с инвалидностью I или II группы;

людей, ухаживающих за тяжелобольным членом семьи;

родителей троих и более детей;

родителей ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Это не значит, что человек потерял право на отсрочку. Чаще достаточно обновить данные в государственных реестрах, по которым проверяется основание.

Что делать, если отсрочку не продлили

Если автоматическое продление не произошло, нужно подать документы в любой удобный ЦПАУ.

Заявления на оформление или продление отсрочки граждане больше не подают в ТЦК и СП.

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