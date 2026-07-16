Независимость начинается с финансовой свободы: определена дата InvestFest 2026

Самая масштабная онлайн-конференция для инвесторов — InvestFest — пройдет 20 августа, в канун Дня Независимости. Эксперты будут делиться инсайтами инвестиционного рынка и расскажут участникам, как позаботиться о финансовой независимости.
В этом году мероприятие состоится уже во второй раз. На нем выступят более 20 спикеров — инвесторов, финансистов, аналитиков — которые подготовят выступления по темам инвестирования в фондовый рынок, недвижимость и земельные участки. Будут говорить также об основах финграмотности и о том, как инвесторам усилить свои знания.
Кроме того, все желающие могут прямо сейчас приобщиться к выбору одной из тем конференции. Для этого следует перейти по ссылке на отдать свой голос на сайте InvestFest за ту наиболее интересующую вас тему.
Участие в ивенте полностью бесплатное. Организуют мероприятие финансовые порталы Finance.ua и Минфин.
Зарегистрированные участники получат доступ к презентациям всех ораторов конференции и чата участников. Это более 8 часов контента о том, как работает рынок, как сформировать успешный портфель, как начать получать пассивный доход и какие активы лучше выбрать в зависимости от ваших инвестиционных целей.
Мы благодарны компаниям, которые уже поддержали вторую масштабную онлайн-конференцию InvestFest и внесли свой вклад в финансовую грамотность украинцев. Нашими партнерами стали ведущая финансовая группа ICU (Генеральный партнер), инвестиционные компании BRAINVEST и Deniz Estate (Золотые партнеры), образовательная платформа Минфин Академия (Партнер мероприятия), а также информационные партнеры — карьерный портал injobe, мотивационный проект GOALS ON FIRE и сервис облика финансов FIREkit.
Присоединяйтесь к лидерам рынка — узнайте все преимущества партнерства и оставляйте заявку на участие на сайте InvestFest.