Как правильно оценить автомобиль перед продажей

Перед продажей автомобиля владельцы могут заранее определить его рыночную стоимость, чтобы правильно оформить договор купли-продажи и избежать возможных проблем при перерегистрации транспортного средства.
Почему важно определить рыночную стоимость автомобиля
Перед заключением договора купли-продажи можно заранее узнать рыночную стоимость транспортного средства. Это помогает избежать юридических ошибок, правильно оформить документы и пройти процедуру перерегистрации без лишних хлопот.
Согласно Налоговому кодексу Украины, сумма в договоре купли-продажи не может быть ниже официальной рыночной стоимости машины. Именно поэтому оценка экспертов помогает правильно оформить документы, подтвердить цену и точно рассчитать необходимые собрания.
Сделать это можно в учреждениях Экспертной службы МВД, где специалисты определяют рыночную стоимость транспортного средства в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Какие факторы влияют на стоимость автомобиля
При проведении оценочного исследования эксперты анализируют целый комплекс индивидуальных факторов, непосредственно влияющих на рыночную стоимость. Среди них:
год выпуска автомобиля и срок его эксплуатации;
технические свойства и комплектация;
фактический пробег и общее техническое состояние;
наличие повреждений, следов коррозии или предварительных ремонтов.
По результатам проведенного исследования автовладелец получает официальное заключение об определении рыночной стоимости, которое может быть использовано при дальнейшем оформлении договора купли-продажи.
Как происходит перерегистрация автомобиля
Следующий шаг после получения документа об оценочной стоимости — это перерегистрация транспортного средства.
Заключить договор купли-продажи можно в любом территориальном сервисном центре МВД.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров принял изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Водительские удостоверения отныне будут выдавать на разный срок в зависимости от категории транспортного средства:
15 лет — для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);
5 лет — для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).