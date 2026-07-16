Как правильно оценить автомобиль перед продажей Сегодня 09:31 — Личные финансы

Перед заключением договора купли-продажи можно заранее узнать рыночную стоимость транспортного средства

Перед продажей автомобиля владельцы могут заранее определить его рыночную стоимость, чтобы правильно оформить договор купли-продажи и избежать возможных проблем при перерегистрации транспортного средства.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Почему важно определить рыночную стоимость автомобиля

Перед заключением договора купли-продажи можно заранее узнать рыночную стоимость транспортного средства. Это помогает избежать юридических ошибок, правильно оформить документы и пройти процедуру перерегистрации без лишних хлопот.

Согласно Налоговому кодексу Украины, сумма в договоре купли-продажи не может быть ниже официальной рыночной стоимости машины. Именно поэтому оценка экспертов помогает правильно оформить документы, подтвердить цену и точно рассчитать необходимые собрания.

Сделать это можно в учреждениях Экспертной службы МВД, где специалисты определяют рыночную стоимость транспортного средства в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Какие факторы влияют на стоимость автомобиля

При проведении оценочного исследования эксперты анализируют целый комплекс индивидуальных факторов, непосредственно влияющих на рыночную стоимость. Среди них:

год выпуска автомобиля и срок его эксплуатации;

технические свойства и комплектация;

фактический пробег и общее техническое состояние;

наличие повреждений, следов коррозии или предварительных ремонтов.

По результатам проведенного исследования автовладелец получает официальное заключение об определении рыночной стоимости, которое может быть использовано при дальнейшем оформлении договора купли-продажи.

Как происходит перерегистрация автомобиля

Следующий шаг после получения документа об оценочной стоимости — это перерегистрация транспортного средства.

Заключить договор купли-продажи можно в любом территориальном сервисном центре МВД.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров принял изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Водительские удостоверения отныне будут выдавать на разный срок в зависимости от категории транспортного средства:

15 лет — для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);

5 лет — для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).

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