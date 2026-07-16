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Почти 40% украинцев в возрасте 30−44 лет хотят сменить профессию (инфографика)

Личные финансы
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Наибольшую стабильность в профессиональном выборе демонстрируют украинцы от 55 лет.
Наибольшую стабильность в профессиональном выборе демонстрируют украинцы от 55 лет.
Украинцы в возрасте от 30 до 44 лет чаще всего рассматривают возможность смены профессии или профессиональной переквалификации. Однако большинство граждан все же не планируют в ближайшее время сменить сферу деятельности.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело».

Большинство украинцев не планируют менять профессию

По результатам опроса, 62% респондентов, работающих или обучающихся, не планируют в ближайшее время менять профессию или проходить переквалификацию.
При этом 40% опрошенных полностью удовлетворены своей нынешней профессией, а еще 22% продолжают работать в своей сфере, хотя она их не полностью устраивает.
В то же время 28% респондентов заявили о намерении сменить профессию или пройти переквалификацию. Для большинства из них эти планы пока остаются на этапе раздумий:
  • 21% только рассматривают такую ​​возможность, но еще не предпринимают конкретных шагов;
  • 7% уже активно готовятся к смене профессии или проходят соответствующее обучение.
28% респондентов заявили о намерении сменить профессию
28% респондентов заявили о намерении сменить профессию, Инфографика «Слово и дело»
Самый высокий уровень готовности к профессиональным изменениям зафиксирован среди украинцев в возрасте от 30 до 44 лет. Только 30% представителей этой возрастной группы полностью удовлетворены своей нынешней профессией, что является самым низким показателем среди всех возрастов.
38% респондентов этого возраста планируют сменить профессию или уже работают над этим. В частности, 28% только рассматривают такую ​​возможность, а еще 10% уже проходят переквалификацию или готовятся к ней.
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Среди молодежи 18−29 лет зафиксирован высокий уровень скрытого недовольства. 35% опрошенных заявили, что их все устраивает, тогда как та же доля (35%) остается в своей сфере, хотя она их не полностью удовлетворяет. Активно меняют профессиональное направление или готовятся к этому только 5% молодых респондентов.
В группе 45−54 лет показатели близки к средним по стране: 27% планируют смену профессии, хотя реально к переквалификации пока перешли только 4%.
Наибольшую стабильность в профессиональном выборе демонстрируют украинцы в возрасте от 55 лет. Более половины опрошенных в этой категории (55%) заявили, что их все устраивает и они не планируют менять профессию. Только 12% рассматривают возможность профессиональных изменений.
Самый высокий уровень готовности к профессиональным изменениям зафиксирован среди украинцев от 30 до 44 лет
Самый высокий уровень готовности к профессиональным изменениям зафиксирован среди украинцев от 30 до 44 лет, Инфографика «Слово и дело»
Напомним, ранее Finance.ua писал, что почти 40% украинцев не работают по полученной специальности. По ответам респондентов старше 18 лет — 36% удовлетворены своим выбором специальности, которую получали или получают. Зато почти две трети респондентов либо не уверены, что сделали правильный выбор, либо им недовольны. 37% опрошенных не работают по специальности, которую получали. Работают по специальности — 27%, еще 18% - частично.
По материалам:
Слово і Діло
РаботаПрофессииРынок труда
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