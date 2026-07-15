Профессии будущего: кого работодатели будут искать больше всего Сегодня 20:01

Женщина выбирает профессию

Мировой рынок труда быстро трансформируется под влиянием цифровизации, развития искусственного интеллекта, автоматизации и перехода к экологическим технологиям. Поэтому одни профессии постепенно теряют актуальность, тогда как спрос на другие только растет. Рассказываем, что прогнозируют эксперты и какие специалисты будут больше всего цениться в ближайшие годы.

Какие профессии будут наиболее востребованными

Одним из самых перспективных направлений остаются специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Они разрабатывают и усовершенствуют системы ИИ, создают чат-ботов, интеллектуальных помощников, решения для медицины, финансового сектора и автоматизации бизнеса. Спрос на таких специалистов растет почти во всех сферах.

Не менее востребованными остаются аналитики данных. Бизнес работает с растущими объемами информации, поэтому компании активно ищут специалистов, которые могут анализировать данные, находить закономерности и помогать принимать управленческие решения. Такие специалисты работают в финансовом секторе, медицине, торговле, логистике, маркетинге и государственных учреждениях.

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Из-за увеличения количества цифровых сервисов растет и потребность в специалистах по кибербезопасности. Они отвечают за защиту информационных систем, персональных данных и финансовой информации от кибератак. По прогнозам экспертов, эта профессия будет еще долго оставаться среди самых высокооплачиваемых.

Активное развитие автоматизации также поддерживает высокий спрос на инженеров робототехники, которые создают и обслуживают роботизированные системы для промышленности, логистики, медицины и аграрного сектора.

Не теряют актуальности и медицинские профессии. Врачи, медицинские сестры, физические терапевты, реабилитологи и другие медики будут оставаться нужными из-за старения населения и развития современной медицины.

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В то же время все большее значение приобретают экологи и специалисты по зеленой энергетике. Переход к возобновляемым источникам энергии стимулирует спрос на специалистов по солнечной и ветровой энергетике, энергоэффективности, переработке отходов и защите окружающей среды.

Отдельно эксперты выделяют инженеров по возобновляемой энергетике, занимающихся строительством и модернизацией энергетической инфраструктуры для альтернативных источников энергии.

Среди наиболее перспективных профессий также остаются разработчики программного обеспечения. Особо ценятся специалисты, работающие с облачными сервисами, мобильными приложениями и корпоративными программными решениями.

Аналитики уверяют, что вместе с развитием цифровых продуктов стабильный спрос будет сохраняться на UX/UI-дизайнерах, отвечающих за создание удобных сайтов и приложений, а также специалистов по цифровому маркетингу, занимающихся SEO, SMM, контекстной рекламой, контент-маркетингом и продвижением бизнеса в интернете.

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Растет и интерес к психологам, психотерапевтам, коучам и специалистам по ментальному здоровью, ведь все больше людей уделяют внимание психологическому благополучию.

Кроме того, развитие онлайн-образования способствует увеличению спроса на преподавателей современных технологий, программирования, иностранных языков, финансовой грамотности и других актуальных дисциплин.

Какие навыки будут наиболее ценными

Эксперты отмечают, что успешная карьера все меньше будет зависеть только от диплома. Работодатели все больше будут ценить следующие навыки:

способность быстро обучаться,

адаптироваться к новым технологиям,

работать в команде,

критически мыслить,

анализировать информацию,

постоянно повышать свою квалификацию.

Ранее мы сообщали об интересном эксперименте, проведенном журналистами, чтобы выяснить, осознают ли сами алгоритмы свое влияние на будущее человеческой занятости.

ТСН По материалам:

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