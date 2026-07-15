Профессии будущего: кого работодатели будут искать больше всего
11
Мировой рынок труда быстро трансформируется под влиянием цифровизации, развития искусственного интеллекта, автоматизации и перехода к экологическим технологиям. Поэтому одни профессии постепенно теряют актуальность, тогда как спрос на другие только растет. Рассказываем, что прогнозируют эксперты и какие специалисты будут больше всего цениться в ближайшие годы.
Какие профессии будут наиболее востребованными
Одним из самых перспективных направлений остаются специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Они разрабатывают и усовершенствуют системы ИИ, создают чат-ботов, интеллектуальных помощников, решения для медицины, финансового сектора и автоматизации бизнеса. Спрос на таких специалистов растет почти во всех сферах.
Не менее востребованными остаются аналитики данных. Бизнес работает с растущими объемами информации, поэтому компании активно ищут специалистов, которые могут анализировать данные, находить закономерности и помогать принимать управленческие решения. Такие специалисты работают в финансовом секторе, медицине, торговле, логистике, маркетинге и государственных учреждениях.
Из-за увеличения количества цифровых сервисов растет и потребность в специалистах по кибербезопасности. Они отвечают за защиту информационных систем, персональных данных и финансовой информации от кибератак. По прогнозам экспертов, эта профессия будет еще долго оставаться среди самых высокооплачиваемых.
Активное развитие автоматизации также поддерживает высокий спрос на инженеров робототехники, которые создают и обслуживают роботизированные системы для промышленности, логистики, медицины и аграрного сектора.
Не теряют актуальности и медицинские профессии. Врачи, медицинские сестры, физические терапевты, реабилитологи и другие медики будут оставаться нужными из-за старения населения и развития современной медицины.
В то же время все большее значение приобретают экологи и специалисты по зеленой энергетике. Переход к возобновляемым источникам энергии стимулирует спрос на специалистов по солнечной и ветровой энергетике, энергоэффективности, переработке отходов и защите окружающей среды.
Отдельно эксперты выделяют инженеров по возобновляемой энергетике, занимающихся строительством и модернизацией энергетической инфраструктуры для альтернативных источников энергии.
Среди наиболее перспективных профессий также остаются разработчики программного обеспечения. Особо ценятся специалисты, работающие с облачными сервисами, мобильными приложениями и корпоративными программными решениями.
Аналитики уверяют, что вместе с развитием цифровых продуктов стабильный спрос будет сохраняться на UX/UI-дизайнерах, отвечающих за создание удобных сайтов и приложений, а также специалистов по цифровому маркетингу, занимающихся SEO, SMM, контекстной рекламой, контент-маркетингом и продвижением бизнеса в интернете.
Растет и интерес к психологам, психотерапевтам, коучам и специалистам по ментальному здоровью, ведь все больше людей уделяют внимание психологическому благополучию.
Кроме того, развитие онлайн-образования способствует увеличению спроса на преподавателей современных технологий,программирования, иностранных языков, финансовой грамотности и других актуальных дисциплин.
Какие навыки будут наиболее ценными
Эксперты отмечают, что успешная карьера все меньше будет зависеть только от диплома. Работодатели все больше будут ценить следующие навыки: