Китай остановил переговоры с рф по вопросу нового газопровода «Сила Сибири-2» Сегодня 20:23 — Мир

Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о строительстве нового газопровода «Сила Сибири-2», от которого Кремль ждет замены утраченному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Во время последнего визита владимира путина в Пекин в мае, когда глава Кремля надеялся наконец договориться о строительстве нового газопровода, китайские чиновники призвали российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос, пока условия не изменятся.

Потому путин не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина подписать соглашение о строительстве нового крупного газопровода «Сила Сибири-2», который Кремль считает критически важным после потери европейского рынка газа.

Китай требует скидки

По словам собеседников WSJ, Китай требует от Кремля существенного снижения стоимости газа: он готов подписать контракт на поставку только при условии, что цена будет находиться на внутрироссийском уровне. А это около $50 за тысячу кубометров.

Китай и сейчас закупает газ у российского «Газпрома» со значительными скидками к мировым ценам. В этом году он платит $258,8 за тысячу кубометров — на 39% меньше других клиентов ($420,2). В следующем году, согласно материалам Минэкономразвития, стоимость газа для КНР снизится до $223,9 за тысячу кубов, а скидка будет составлять 34%.

Российская делегация, которая в мае ездила с путиным в Пекин, «уперлась в стену», говорят источники WSJ: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала «Силу Сибири-2». Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и в 8 раз ниже, чем у других клиентов «Газпрома».

До начала войны с Украиной российский газ закупала Европа, но с тех пор поставки на некогда ключевой зарубежный рынок «Газпрома» сократились до минимума с начала 1970-х годов.

Не исключено, что Китай никогда не подпишет контракт с «Газпромом», считает Йорг Вутке, партнер DGA Group в Вашингтоне: в мире сейчас достаточно газа, а потребление импортируемого в КНР газа, как ожидается, достигнет пика в середине 2030-х. «Зачем им связывать себя обязательством по трубопроводу, строительство которого займет 6 лет, а затем увеличивать зависимость от россии, когда они могут получить газ из любых других стран?» — объясняет Вутке.

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