«Историческое» событие: Испания и Гибралтар отменили пограничный контроль Сегодня 13:10 — Мир

«Историческое» событие: Испания и Гибралтар отменили пограничный контроль

Более 100 лет пограничный контроль и металлический забор отделяли Испанию от британской заморской территории Гибралтара.

Теперь с этим покончено: новое соглашение в первую очередь выгодно тысячам испанских пассажиров, пишет tagesschau.

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Что это значит

Это означает, что пересечение границы из страны-члена ЕС в Британской заморской территории впервые за более чем столетие освобождено от контроля. Теперь для въезда применяются правила Шенгенского соглашения. Металлический забор, установленный в 1908 г., также демонтируется.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес говорил об «историческом» событии. Впервые за три столетия обе стороны «пожмут руки». Соглашение закрепляет долгосрочный поток людей и товаров через границу, заявила представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Сотни людей собрались ночью, чтобы отпраздновать отмену пограничного контроля. Многие воспользовались новым правилом и пересекли границу пешком или на транспортных средствах вскоре после полуночи.

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