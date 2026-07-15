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«Историческое» событие: Испания и Гибралтар отменили пограничный контроль

Мир
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«Историческое» событие: Испания и Гибралтар отменили пограничный контроль
«Историческое» событие: Испания и Гибралтар отменили пограничный контроль
Более 100 лет пограничный контроль и металлический забор отделяли Испанию от британской заморской территории Гибралтара.
Теперь с этим покончено: новое соглашение в первую очередь выгодно тысячам испанских пассажиров, пишет tagesschau.
Что это значит
Это означает, что пересечение границы из страны-члена ЕС в Британской заморской территории впервые за более чем столетие освобождено от контроля. Теперь для въезда применяются правила Шенгенского соглашения. Металлический забор, установленный в 1908 г., также демонтируется.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес говорил об «историческом» событии. Впервые за три столетия обе стороны «пожмут руки». Соглашение закрепляет долгосрочный поток людей и товаров через границу, заявила представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Сотни людей собрались ночью, чтобы отпраздновать отмену пограничного контроля. Многие воспользовались новым правилом и пересекли границу пешком или на транспортных средствах вскоре после полуночи.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Испания
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