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Airbnb повышает комиссию для владельцев жилья

Мир
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Жилье, арендуемое на Airbnb
Жилье, арендуемое на Airbnb
Airbnb меняет подход к сервисным сборам и постепенно переводит владельцев жилья на новую модель оплаты. Вместо отдельных комиссий для хозяев и гостей платформа вводит единый сбор для владельцев. Поэтому многим придется пересмотреть стоимость аренды, чтобы не потерять часть дохода.

Как изменятся комиссии Airbnb

Ранее большинство владельцев жилья платили около 3% от суммы бронирования, в то время как отдельный сервисный сбор оплачивали гости. Теперь Airbnb переходит на другую модель: в большинстве случаев хозяева будут платить единую комиссию в размере 15,5% стоимости бронирования.
В компании объясняют, что такое решение должно сделать цены более ясными для пользователей. Во время бронирования гости будут сразу видеть полную стоимость проживания без дополнительного сервисного сбора.

Что это значит для владельцев жилья

Из-за новой системы многим хозяевам придется пересмотреть свои тарифы. Если оставить цену прежней, чистый доход от бронирования уменьшится. По примеру Airbnb, по бронированию на сумму 100 долларов владелец получит 84,50 доллара после удержания комиссии.
Переход на новую модель будет происходить постепенно. Для хозяев за пределами Европейской экономической зоны изменить цены нужно до 15 сентября, а для собственников жилья в пределах ЕЭП — до 13 октября.
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Ожидается, что нововведение окажет влияние на рынок краткосрочной аренды, ведь владельцам и управляющим компаниям придется пересмотреть свои тарифы, систему скидок и финансовые расчеты.
Ранее мы сообщали, что платформа Airbnb ввела новую функцию «Забронируй сейчас, плати позже», которая позволяет резервировать квартиру без мгновенного списания денег. Теперь сервис доступен пользователям во всем мире, а не только в США, как это было раньше.
По материалам:
open4business
Аренда жилья
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