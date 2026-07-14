Удары по НПЗ обвалили переработку нефти в россии до уровня 2005 года Сегодня 20:43 — Мир

Объемы переработки нефти в россии снизились до самого низкого уровня более чем за 21 год на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Это усилило дефицит горючего на внутреннем рынке страны и поддержало рост мировых цен на дизельное топливо, пишет Bloomberg

Переработка нефти упала до минимума с 2005 года

По оценкам EA Analytics, в первые 12 дней июля российские нефтеперерабатывающие заводы перерабатывали в среднем 3,91 млн баррелей нефти в сутки. Это самый низкий показатель с марта 2005 года и более чем на 1,4 млн баррелей в сутки меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Падение производства вынудило российские власти запретить экспорт большинства видов дизельного топлива до конца июля. Ранее также были введены ограничения на экспорт бензина и авиационного топлива.

россия ограничила экспорт горючего

Украинские удары затронули большинство крупных НПЗ

По подсчетам Bloomberg, за последние 100 дней украинские силы совершили около 50 атак на объекты топливной инфраструктуры россии, поразив не менее 24 из 34 крупных нефтеперерабатывающих заводов страны.

Международное энергетическое агентство (МЭА) также сообщило, что с начала мая украинские удары затронули более половины российских мощностей по переработке нефти. По оценке агентства, в июне российские НПЗ перерабатывали около 3,8 млн баррелей в сутки, что на 1,6 млн баррелей меньше, чем годом ранее.

В последние недели Украина активизировала атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. В частности, в текущем месяце беспилотники поразили крупнейший нефтеперерабатывающий завод россии в Омской области.

В регионах рф фиксируют дефицит топлива

Сокращение производства привело к перебоям с поставками горючего в ряде российских регионов. Местные власти сообщают об очередях на автозаправочных станциях и росте розничных цен, а в отдельных регионах уже введены временные ограничения на продажу горючего.

Власти Новосибирской области также рекомендовали компаниям шире использовать дистанционный формат работы, чтобы сократить потребление топлива.

Фінансовий клуб По материалам:

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