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Устойчивость и надежность на протяжении 37 лет: Идея Банк вошел в ТОП25 самых устойчивых украинских банков
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