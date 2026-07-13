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АМКУ разрешил «Киевстару» приобрести облачного провайдера GigaCloud

Фондовый рынок
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Антимонопольный комитет Украины разрешил ЧАО «Киевстар» получить контроль над ООО «Гигаклауд» — облачным провайдером GigaCloud. Соответствующее решение АМКУ приняло 9 июля 2026 года.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Что исследовал АМКУ

В релизе АМКУ уточняется, что в рамках рассмотрения дела были проведены исследования по структуре соответствующего рынка, конкурентной среды, позиции национальных и глобальных провайдеров, а также возможности потребителей избрания или изменения поставщика облачных услуг.
Среди прочего были проанализированы потенциальные последствия сочетания облачного бизнеса GigaCloud с телекоммуникационными и другими цифровыми сервисами группы «Киевстар».
Отмечается, что в результате исследования рынок облачных услуг находится в активной фазе конкуренции между национальными и глобальными провайдерами, таким образом потребители имеют возможность выбирать среди разных поставщиков соответствующей услуги.

Какие обязательства получил «Киевстар»

Предполагается, что в рамках предложенных обязательств от АМКУ, «Киевстар» должен обеспечить потребителям возможность использовать услуги GigaCloud не зависимого от того, сервисами которого интернет-провайдера пользуется клиент.
Среди других требований «Киевстар» не должен навязывать приобретение облачных услуг в виде обязательного условия для получения фиксированного интернета или мобильной связи. Таким образом, пользователь должен иметь возможность приобрести облачную услугу как самостоятельную.
К другим требованиям отнесено недопущение «Киевстаром» отказов в предоставлении облачных услуг, ухудшение условий их предоставления или применение дискриминационных условий из-за отказа потребителя от приобретения других услуг мобильного оператора.
В ведомстве также уточнили, что в рамках контроля над выполнением соответствующих требований, «Киевстару» необходимо будет предоставлять АМКУ ежегодную отчетность.

GigaCloud работает на рынке с 2016 года

GigaCloud — облачный провайдер, основанный в 2016 году, специализирующийся на предоставлении соответствующих сервисов бизнесу. Среди клиентов компании есть агрохолдинг Kernel, Нафтогаз и другие.
В конце мая во время «Business breakfast с Владимиром Федориным» президент и СЕО «Киевстар» Александр Комаров отказался комментировать возможную покупку компании GigaCloud, но также отметил интерес группы в укреплении позиций в облачном бизнесе.
«Это одно из стратегических направлений. Это может происходить органично, потому что мы являемся большим партнером Microsoft — мы развиваем собственное облако на сегодняшний день. Это может происходить также неорганично, если мы будем видеть привлекательные цели», — подчеркнул Комаров.
В июне 2025 года мобильный оператор запустил собственный облачный сервис для пользователей Kyivstar Cloud, доступный для малого, среднего и крупного бизнеса, а также для организаций госсектора.
В I квартале 2026 года «Киевстар» увеличил прибыль EBITDA на 28,5% - до 7,5 млрд грн, в то время как выручка выросла на 31,3% - до 13,9 млрд грн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Киевстар
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