Завод по переработке картофеля за $38 млн построят в Украине
Компания «Аделаида» планирует построить завод по переработке картофеля в Житомирской области. Общая стоимость проекта составляет $38 млн.
Об этом сообщает Latifundist.com.
Отмечается, что половину суммы компания готова профинансировать за свой счет, еще $19 млн планирует привлечь от инвесторов в форме смешанного финансирования (долговой капитал и инвестиции).
Предприятие будет построено на базе действующего хозяйства компании «Аделаида» в Брониковской общине Житомирской области.
Проект предусматривает выпуск очищенного, вакуумированного и термически обработанного картофеля. Производство будет базироваться на технологиях пищевой промышленности, в частности вакуумной упаковке и пастеризации.
Завод сможет перерабатывать до 300 тонн картофеля в сутки и производить до 20 тысяч тонн готовой и полуготовой картофельной продукции в год.
Строительство завода запланировано на 2027−2028 годы, а запуск производства — в 2028 году.
Продавать продукцию планируют предприятиям пищевой промышленности, сегмента HoReCa, кейтеринговым компаниям и торговым сетям. Также компания планирует экспортировать продукцию в страны ЕС, Балкан, Ближний Восток, Кавказ и Центральную Азию.
После выхода на полную мощность предприятие рассчитывает получать $40 млн. выручки и $17,7 млн EBITDA в год. Ожидаемый срок окупаемости проекта составляет 5,5 года, а внутренняя норма доходности (IRR) — 41%.
Фермерское хозяйство «Аделаида» основано в 1992 году в селе Чулаковка Херсонской области. Хозяйство начало работу с 50 гектаров. Сейчас хозяйство возделывает на юге — 2700 гектаров. В 2006 году был зарегистрирован филиал фермерского хозяйства «Аделаида» в Житомирской области.
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