Honor готовит складной смартфон (фото) 09.07.2026, 00:23 — Фондовый рынок

Honor готовит складной смартфон (фото)

Honor готовит новый складной смартфон, который может серьезно навязать борьбу Samsung и Apple. По данным известного инсайдера Digital Chat Station компания активно работает над моделью в широком форм-факторе, а ее разработка уже перешла в ускоренную фазу.

Если утечка подтвердится, новинка получит характеристики, которые пока не предлагает ни один из главных конкурентов, пишет phonearena.com.

Главной особенностью устройства может стать аккумулятор емкостью около 7000 мАч — это гораздо больше, чем ожидают у Galaxy Z Fold 8 и будущего iPhone Ultra. Также смартфону приписывают новейший 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6, обеспечивающий высокую производительность и лучшую энергоэффективность.

По предварительной информации, Honor оснастит модель 7,6-дюймовым внутренним дисплеем и 5,5-дюймовым внешним экраном. Основная камера может получить детектор на 200 Мп, также перископический телеобъектив. Ожидается, что модуль камер будет исполнен в горизонтальном дизайне на задней панели.

Информации об объемах памяти пока нет, однако источники утверждают, что смартфон находится на финальном этапе разработки. Примерная цена может составить 9999 юаней (примерно 1470 долларов). Это дороже Honor Magic V6, но дешевле, чем Huawei Pura X Max.

По слухам, будущий iPhone Ultra получит батарею до 5500 мАч и два 48-мегапиксельных модуля камеры, а Galaxy Fold 8 — аккумулятор на 5000 мАч. Поэтому новый Honor выглядит очень перспективным на фоне конкурентов. Если компания выпустит эту модель не только в Китае, но и на мировом рынке, конкуренция среди складных смартфонов может стать гораздо интереснее.

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