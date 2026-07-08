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Выкуплена выставочная площадка столицы ООО «Международный выставочный центр» — детали

Фондовый рынок
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Выкуплена выставочная площадка столицы ООО «Международный выставочный центр» — детали
Выкуплена выставочная площадка столицы ООО «Международный выставочный центр» — детали
Владелец бизнес-центра «Парус» и гостиницы «Украина», а также киберспортивной команды NAVI Максим Криппа полностью выкупил выставочную площадку столицы ООО «Международный выставочный центр», позиционирующую себя крупнейшим выставочным сооружением не только Киева, но и Украины.
Об этом пишет издание Forbes Ukraine.
В сообщении говорится, что в 2025 году Криппа приобрел 75% Международного выставочного центра, а в 2026 году еще 25%.
«Максим Криппа завершил третью большую концентрацию в недвижимости. В марте он стал 100% владельцем Международного выставочного центра в Киеве», — пишет Forbes.
О выкупе части публично не анонсировали, а изменения в структуре собственности отображены в аналитической системе YouControl в марте этого года.

Что ему принадлежит

Бизнесмен, которому принадлежат столичные БЦ «Парус» и гостиница «Украина», а также киберспортивная команда NAVI, выкупил 75% ООО «МВЦ» в июне 2025 года.
Еще 25% он приобрел в 2026 году у инвестиционного фонда «Асборн», принадлежащего дочери девелопера Вагифа Алиева — Марине Дорохиной.
В середине июня 2025 года Максим Криппа получил контроль над 75% ООО «Международный выставочный центр».
В середине сентября 2024 года Криппа купил гостиницу «Украина» за 2,5 млрд гривен.
По материалам:
Finance.ua
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