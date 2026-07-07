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Украинская авиакомпания подала заявление о банкротстве

Фондовый рынок
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Bees Airline – самая молодая украинская авиакомпания, получившая сертификат эксплуатанта 12 марта 2021 года
Bees Airline – самая молодая украинская авиакомпания, получившая сертификат эксплуатанта 12 марта 2021 года
Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве ООО Биз Эйрлайн.
Об этом сообщает NV со ссылкой на сайт Верховного суда.
В судебном реестре говорится, что ООО Биз Эйрлайн обратилось в суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве в связи с имеющейся и непогашенной задолженностью.

Что известно о Bees Airline

Bees Airline — самая молодая украинская авиакомпания, получившая сертификат эксплуатанта 12 марта 2021 года, а первый рейс совершила 18 марта 2021 года.
Ранее сообщалось, что компания Bees Airline базировалась в аэропорту Киева им. И. Сикорского (Жуляны). Свой первый рейс перевозчик совершил 18 марта 2021 года. Это был чартерный рейс из Киева в Шарм-эль-Шейх (Египет) по заказу туроператора Tez Tour Ukraine.
Незадолго до российского вторжения авиакомпания Bees Airline была вынуждена отправить все самолеты за границу по требованию лизингодателя.
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В августе 2022 года украинская авиакомпания Bees Airline осталась без самолетов и сертификата эксплуатанта.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что городской голова Львова Андрей Садовый прокомментировал возможность возобновления работы Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого во время военного положения.
Он отметил, что сейчас идут дискуссии о возможных механизмах обеспечения безопасного авиасообщения. По его убеждению, для открытия авиасообщения необходимы не только технические решения, но и международные договоренности, обеспечивающие безопасность гражданских рейсов.
По материалам:
НВ
Авиалинии
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