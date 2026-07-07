Украинская авиакомпания подала заявление о банкротстве Сегодня 09:14 — Фондовый рынок

Bees Airline – самая молодая украинская авиакомпания, получившая сертификат эксплуатанта 12 марта 2021 года

Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве ООО Биз Эйрлайн.

Об этом сообщает NV со ссылкой на сайт Верховного суда.

В судебном реестре говорится, что ООО Биз Эйрлайн обратилось в суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве в связи с имеющейся и непогашенной задолженностью.

Что известно о Bees Airline

Bees Airline — самая молодая украинская авиакомпания, получившая сертификат эксплуатанта 12 марта 2021 года, а первый рейс совершила 18 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что компания Bees Airline базировалась в аэропорту Киева им. И. Сикорского (Жуляны). Свой первый рейс перевозчик совершил 18 марта 2021 года. Это был чартерный рейс из Киева в Шарм-эль-Шейх (Египет) по заказу туроператора Tez Tour Ukraine.

Незадолго до российского вторжения авиакомпания Bees Airline была вынуждена отправить все самолеты за границу по требованию лизингодателя.

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В августе 2022 года украинская авиакомпания Bees Airline осталась без самолетов и сертификата эксплуатанта.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что городской голова Львова Андрей Садовый прокомментировал возможность возобновления работы Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого во время военного положения.

Он отметил, что сейчас идут дискуссии о возможных механизмах обеспечения безопасного авиасообщения. По его убеждению, для открытия авиасообщения необходимы не только технические решения, но и международные договоренности, обеспечивающие безопасность гражданских рейсов.

НВ По материалам:

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