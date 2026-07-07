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Аналитики ожидают увеличения прибыли Samsung в 18 раз благодаря спросу на ИИ-память

Фондовый рынок
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Samsung является одним из крупнейших поставщиков памяти для NVIDIA, Google и Apple
Samsung является одним из крупнейших поставщиков памяти для NVIDIA, Google и Apple
Samsung Electronics, как ожидается, зафиксирует рекордную операционную прибыль во втором квартале 2026 года. По прогнозам аналитиков, компания заработает 86 трлн вон (около $56,4 млрд) — это примерно в 18 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если прогноз сбудется, это станет третьим рекордным кварталом для южнокорейского производителя.

Главная причина роста

Главной причиной такого роста Reuters называет стремительное развитие агентного искусственного интеллекта. Если раньше наибольший спрос приходился на память для обучения больших языковых моделей, то теперь все больше ресурсов нуждаются в системе, способной самостоятельно выполнять многошаговые задачи. Они используют больше оперативной памяти и хранилищ данных при работе, что повышает спрос не только на высокоскоростную HBM, но и на обычные чипы DRAM и NAND.
Спрос превышает возможности производителей. По оценке Citi Research, во втором квартале средние цены на DRAM выросли на 44%, а на NAND — на 53% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики ожидают, что дефицит памяти будет продолжаться, по меньшей мере, до 2027 года.

Прогноз прибыли в этом году

По данным корейского JoongAng, руководитель бизнес-стратегии полупроводникового подразделения Samsung Ким Йон Кван заявил на внутренней встрече, что прибыль этого года может превысить совокупную прибыль, которую Samsung получила от полупроводникового бизнеса за примерно 40 лет.
Samsung является одним из крупнейших поставщиков памяти для NVIDIA, Google и Apple. На фоне бума искусственного интеллекта акции компании в этом году выросли на 158%, в то время как SK Hynix прибавила 273%, а Micron — 242%. Рыночная капитализация всех трех производителей уже превысила $1 трлн.
Впрочем, аналитики предупреждают, что нынешний цикл роста зависит от дальнейших инвестиций в ИИ-инфраструктуру. Если большие облачные провайдеры начнут сокращать расходы на дата-центры, это может ослабить спрос на память и повлиять на прибыль производителей чипов. В то же время, Samsung и SK Hynix уже объявили о масштабном расширении производства, рассчитывая, что спрос на память для искусственного интеллекта будет оставаться высоким еще несколько лет.
По материалам:
mezha.media
SamsungИИДоходы
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