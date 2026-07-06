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На каких поездах можно ездить бесплатно (список)

Программа «3000 км по Украине», которая позволяет украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах годового лимита, продолжает действовать и летом 2026 года.

В этот период количество доступных маршрутов ограничено из-за высокого спроса на перевозку.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в «Укрзализныце».

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В «Укрзализныце» напомнили, что программа предусматривает возможность бесплатного проезда во внутреннем сообщении в пределах годового лимита 3000 километров на одного человека.

Воспользоваться ею можно только в отдельных поездах и вагонах, определяемых перевозчиком с учетом загруженности рейсов и возможности обеспечить местами пассажиров без ущерба для других перевозок.

В компании объяснили, что больше всего направлений для бесплатных поездок традиционно доступны в так называемый внепековый сезон.

Когда доступно больше всего бесплатных мест

По информации перевозчика, внепиковым периодом считаются январь-февраль и октябрь — первые дни ноября.

В это время загруженность пассажирских поездов уменьшается примерно на 30−50%, поэтому «Укрзализныця» может предложить наибольшее количество бесплатных мест и маршрутов в рамках программы.

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В то же время, компания отмечает, что даже в условиях войны пытается обеспечить стабильное сообщение между всеми регионами страны, прежде всего с большими городами и прифронтовыми территориями.

На каких поездах можно бесплатно путешествовать летом

В июне и июле 2026 года бесплатные билеты по программе «3000 км Украина» предусмотрены на отдельных местах в ряде поездов дальнего сообщения.

Воспользоваться программой можно на маршрутах:

№ 45 и № 113 Харьков — Ужгород — Харьков;

№ 719/720 Харьков — Киев — Харьков;

№ 066/779 и № 776/775 Киев — Сумы — Киев;

№ 143/144 Киев/Рахов — Сумы — Киев;

№ 86 и № 128 Львов — Запорожье — Львов;

№ 101/102 Киев — Николаев/Лозовая — Киев;

№ 110 Львов — Николаев — Львов;

№ 122 Киев — Николаев — Киев;

№ 201−208 Николаев — Херсон — Николаев;

№ 103/104 Львов — Лозовая — Львов;

№ 141/142 Ивано-Франковск — Чернигов — Ивано-Франковск;

№ 753/754 Киев — Жмеринка — Киев.

На какие региональные рейсы доступны бесплатные билеты

Бесплатные поездки также доступны на отдельных региональных маршрутах, включая:

№ 804 Львов — Ровно — Львов;

№ 811/812 Харьков — Изюм — Харьков;

№ 825/826 Хмельницкий — Львов — Хмельницкий;

№ 834 Запорожье — Днепр — Запорожье;

№ 881/882 и № 883/884 Гребенка — Киев-Волынский — Гребенка;

№ 886 Славутич/ Чернигов — Киев-Волынский;

№ 892 Мотовиловка — Славутич — Киев-Волынский;

№ 893/894 Конотоп — Киев — Нежин;

№ 896 Шостка — Фастов — Шостка;

№ 897/898 Нежин — Киев-Волынский — Нежин;

№ 831/832 и № 833/834 Львов — Чоп — Львов;

№ 835 Львов — Ужгород — Львов;

№ 857/858 Киев — Хмельницкий — Киев.

В «Укрзализныце» отмечают, что перечень поездов, направлений и количество мест в рамках программы могут меняться в зависимости от спроса, загруженности рейсов и оперативной ситуации с перевозками.

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