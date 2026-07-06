На каких поездах можно ездить бесплатно (список)
Когда доступно больше всего бесплатных мест
На каких поездах можно бесплатно путешествовать летом
- № 45 и № 113 Харьков — Ужгород — Харьков;
- № 719/720 Харьков — Киев — Харьков;
- № 066/779 и № 776/775 Киев — Сумы — Киев;
- № 143/144 Киев/Рахов — Сумы — Киев;
- № 86 и № 128 Львов — Запорожье — Львов;
- № 101/102 Киев — Николаев/Лозовая — Киев;
- № 110 Львов — Николаев — Львов;
- № 122 Киев — Николаев — Киев;
- № 201−208 Николаев — Херсон — Николаев;
- № 103/104 Львов — Лозовая — Львов;
- № 141/142 Ивано-Франковск — Чернигов — Ивано-Франковск;
- № 753/754 Киев — Жмеринка — Киев.
На какие региональные рейсы доступны бесплатные билеты
- № 804 Львов — Ровно — Львов;
- № 811/812 Харьков — Изюм — Харьков;
- № 825/826 Хмельницкий — Львов — Хмельницкий;
- № 834 Запорожье — Днепр — Запорожье;
- № 881/882 и № 883/884 Гребенка — Киев-Волынский — Гребенка;
- № 886 Славутич/ Чернигов — Киев-Волынский;
- № 892 Мотовиловка — Славутич — Киев-Волынский;
- № 893/894 Конотоп — Киев — Нежин;
- № 896 Шостка — Фастов — Шостка;
- № 897/898 Нежин — Киев-Волынский — Нежин;
- № 831/832 и № 833/834 Львов — Чоп — Львов;
- № 835 Львов — Ужгород — Львов;
- № 857/858 Киев — Хмельницкий — Киев.
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