0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На каких поездах можно ездить бесплатно (список)

Фондовый рынок
37
На каких поездах можно ездить бесплатно (список)
На каких поездах можно ездить бесплатно (список)
Программа «3000 км по Украине», которая позволяет украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах годового лимита, продолжает действовать и летом 2026 года.
В этот период количество доступных маршрутов ограничено из-за высокого спроса на перевозку.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в «Укрзализныце».
Читайте также
В «Укрзализныце» напомнили, что программа предусматривает возможность бесплатного проезда во внутреннем сообщении в пределах годового лимита 3000 километров на одного человека.
Воспользоваться ею можно только в отдельных поездах и вагонах, определяемых перевозчиком с учетом загруженности рейсов и возможности обеспечить местами пассажиров без ущерба для других перевозок.
В компании объяснили, что больше всего направлений для бесплатных поездок традиционно доступны в так называемый внепековый сезон.

Когда доступно больше всего бесплатных мест

По информации перевозчика, внепиковым периодом считаются январь-февраль и октябрь — первые дни ноября.
В это время загруженность пассажирских поездов уменьшается примерно на 30−50%, поэтому «Укрзализныця» может предложить наибольшее количество бесплатных мест и маршрутов в рамках программы.
Читайте также
В то же время, компания отмечает, что даже в условиях войны пытается обеспечить стабильное сообщение между всеми регионами страны, прежде всего с большими городами и прифронтовыми территориями.

На каких поездах можно бесплатно путешествовать летом

В июне и июле 2026 года бесплатные билеты по программе «3000 км Украина» предусмотрены на отдельных местах в ряде поездов дальнего сообщения.
Воспользоваться программой можно на маршрутах:
  • № 45 и № 113 Харьков — Ужгород — Харьков;
  • № 719/720 Харьков — Киев — Харьков;
  • № 066/779 и № 776/775 Киев — Сумы — Киев;
  • № 143/144 Киев/Рахов — Сумы — Киев;
  • № 86 и № 128 Львов — Запорожье — Львов;
  • № 101/102 Киев — Николаев/Лозовая — Киев;
  • № 110 Львов — Николаев — Львов;
  • № 122 Киев — Николаев — Киев;
  • № 201−208 Николаев — Херсон — Николаев;
  • № 103/104 Львов — Лозовая — Львов;
  • № 141/142 Ивано-Франковск — Чернигов — Ивано-Франковск;
  • № 753/754 Киев — Жмеринка — Киев.

На какие региональные рейсы доступны бесплатные билеты

Бесплатные поездки также доступны на отдельных региональных маршрутах, включая:
  • № 804 Львов — Ровно — Львов;
  • № 811/812 Харьков — Изюм — Харьков;
  • № 825/826 Хмельницкий — Львов — Хмельницкий;
  • № 834 Запорожье — Днепр — Запорожье;
  • № 881/882 и № 883/884 Гребенка — Киев-Волынский — Гребенка;
  • № 886 Славутич/ Чернигов — Киев-Волынский;
  • № 892 Мотовиловка — Славутич — Киев-Волынский;
  • № 893/894 Конотоп — Киев — Нежин;
  • № 896 Шостка — Фастов — Шостка;
  • № 897/898 Нежин — Киев-Волынский — Нежин;
  • № 831/832 и № 833/834 Львов — Чоп — Львов;
  • № 835 Львов — Ужгород — Львов;
  • № 857/858 Киев — Хмельницкий — Киев.
В «Укрзализныце» отмечают, что перечень поездов, направлений и количество мест в рамках программы могут меняться в зависимости от спроса, загруженности рейсов и оперативной ситуации с перевозками.
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems